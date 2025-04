Maya Giotea, eleva din România care a primit Golden Buzz la Britain's Got Talent, a acordat un interviu exclusiv pentru „Adevărul”, interviu în cadrul căruia a povestit cum s-a decis să participe la celebra emisiune și de ce muzica este pasiunea ei supremă.

Elevă la un liceu din comuna Giroc din județul Timiș, Maya Giotea (14 ani) a impresionat la începutul lunii juriul de la Britain's Got Talent cu o interpretare fabuloasă a piesei „Listen” de Beyoncé.

Iar juratul Bruno Tonioli, impresionat de talentul său excepțional, s-a decis rapid să îi ofere unul dintre cele mai rapide Golden Buzzer-uri din istoria show-ului, trimițând-o direct în semifinale, în aplauzele unei săli ridicate în picioare. „A fost cea mai matură versiune a acestei melodii pe care am auzit-o de la cineva atât de tânăr”, a declarat Bruno Tonioli după ce a urcat pe scenă și a îmbrățișat-o pe Maya Giotea. În 2024, Maya a participat și la Românii au talent.

ADEVĂRUL: Când și cum ai decis să participi la Britain's Got Talent?

Maya Giotea: De mică, am admirat toți concurenții care au pășit pe scena show-ului Britain's Got Talent și am fost profund inspirată să reușesc să ajung acolo într-o zi. Sunt extrem de norocoasă să am această oportunitate și vreau să încurajez pe oricine care are un vis să „își atingă stelele” și să nu renunțe niciodată la el. Credeți în voi înșivă și urmați-vă pasiunea, chiar și atunci când drumul pare greu.

Cât de mult te-ai pregătit pentru acest moment excepțional?

Având în vedere că reprezintă o realizare importantă pentru mine, am așteptat acest moment cu nerăbdare și am muncit din răsputeri pentru a mă asigura că totul va ieși cat mai bine. Fiecare pas pe care l-am făcut a fost un efort pentru a atinge acest vis, iar acum, când este aproape de împlinire, simt o imensă satisfacție și mândrie. Sunt recunoscătoare pentru fiecare lecție învățată pe parcurs și pentru toți cei care m-au susținut. Acesta este doar începutul, iar drumul continuă!

Ce te-a făcut să alegi „Listen”, melodia cu totul specială a lui Beyoncé?

„Listen” a fost întotdeauna o melodie care m-a făcut să mă simt vulnerabilă. Nu am realizat niciodată cât de mare a fost impactul emoțional pe care l-a avut asupra mea până când am susținut audițiile la Britain's Got Talent. A fost o piesă extrem de solicitantă, dar tocmai aceasta a fost provocarea care mi-a plăcut cel mai mult. Îmi place să îmi înfrunt fricile și să îmi depășesc limitele, pentru că știu că doar așa pot crește și mă pot dezvolta. Fiecare notă a fost o lecție și o oportunitate de a învăța mai mult despre mine însămi.

Care au fost reacțiile colegilor și profesorilor tăi când te-ai întors la liceu?

Am rămas profund impresionată de toată susținerea pe care colegii și profesorii mi-au oferit-o. M-au sprijinit constant și mi-au fost mereu alături în fiecare moment. Le mulțumesc din suflet pentru încurajările lor, pentru că au crezut în mine și m-au ajutat să merg mai departe. Fără sprijinul lor, nu aș fi ajuns până aici. Apreciez fiecare cuvânt de încurajare și fiecare gest de susținere, care m-au motivat să dau tot ce am mai bun.

Ai primit unul dintre cele mai rapide Golden Buzz-uri din istoria Britain's Got Talent. Cât de surprins ați fost de reacția lui Bruno Tonioli?

Totul s-a întâmplat atât de repede! Am fost extrem de fericită să văd că reacția lui a fost una atât de decisă, dar și foarte rapidă. Bruno este cel care mi-a oferit această oportunitate unică de a demonstra de ce sunt capabilă și de a-mi continua drumul. Îi mulțumesc din suflet pentru că a crezut în mine și pentru că mi-a acordat șansa de a mă exprima pe o scenă atât de importantă. Fără sprijinul și încrederea lui, acest moment nu ar fi fost posibil, iar pentru asta îi voi fi mereu recunoscătoare.

Cum s-a născut pasiunea ta pentru muzică?

Muzica a fost mereu modul cel mai la îndemână de a-mi exprima sentimentele, fie prin a asculta, a scrie sau a cânta. Am descoperit această pasiune de la o vârstă foarte fragedă și, de-a lungul anilor, muzica a devenit o parte esențială din viața mea. Pot spune cu certitudine că este lucrul care mă face cea mai fericită și care mă ajută să mă conectez cu mine însămi și cu lumea din jurul meu. Muzica îmi oferă libertatea de a fi eu însămi, iar asta o face cu siguranță cel mai important lucru pentru mine.

Care este cel mai mare vis la care lucrezi?

Îmi doresc din tot sufletul ca oamenii să își uite problemele atunci când mă ascultă cântând. Vreau ca muzica mea să le aducă un moment de liniște și fericire, să le ofere o evadare din viața de zi cu zi. De fiecare dată când mă urc pe scenă, dau tot ce am mai bun și pun toată pasiunea mea în fiecare notă. Sper ca cei din jurul meu să simtă energia și emoția pe care o transmit, să se bucure de momentele speciale pe care vreau să le împărtășesc cu ei. Muzica este modul meu de a conecta suflete și de a crea amintiri de neuitat.