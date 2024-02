Dana Nălbaru, adevărul despre bărbatul pe care l-a iubit timp de 6 ani, înainte de căsătorie: „Asta nu a mers”

Înainte de căsătoria cu actorul Dragoș Bucur, Dana Nălbaru s-a iubit cu artist celebru. Deși au fost împreună 6 ani, cei doi s-au despărțit uimind pe toată lumea. În urmă cu ceva timp, cântăreața a spus că unul dintre motivele care au dus la încheierea relației a fost comunicarea.

Dana Nălbaru și solistul trupei Voltaj, Călin Goia, s-au iubit aproape 6 ani. Cum și de ce s-a terminat relația lor, a povestit Dana Nălbaru acum ceva timp, scrie click.ro.

„Cred că cel mai important lucru pentru o relație este comunicarea. Asta nu a mers. Vedeam cu totul și cu totul altfel viața, în general. Am știut că nu e el jumătatea mea după prima jumătate de an de relație(...) Sunt multe motive pentru care am continuat această relație timp de aproape 6 ani”, a mărturisit Dana, potrivit Verdict.

Fosta solistă a trupei Hi-Q, Dana Nălbaru, a povestit, în primăvara anului 2023, în podcast-ul „Fain & Simplu” realizat de Mihai Morar cum a ajuns pocăită, dar și ce i-a adus această etapă din viața ei.

Fosta interpretă a povestit despre pasul pe care l-a făcut la 33 de ani, atunci când s-a botezat.

„Eu nu sunt făcută pentru a fi persoană publică (...). Sunt pocăită și îmi doresc să mă pocăiesc și mai mult, astfel ca în fiecare zi a vieții mele să îl fac pe Iisus mândru de mine și să tind spre Dumnezeu în fiecare zi a vieții mele”, a povestit Dana, pentru podcast-ul realizat de Mihai Morar.

Dana Nălbaru a mărturisit că a învățat că poate fi fericită cu puține lucruri.

„Am învățat că poți trăi în lume, dar nu cu lumea”, a mai declarat Dana.

„Când te încrezi în Dumnezeu, te lași cu totul în brațele Lui. Eu cred că am fost omul cu cele mai multe frici. Fricile mele au dispărut. Când te pocăiești mulți spun că ai luat-o razna și se așteaptă să te vadă cu batic pe cap când ieși pe stradă. Ori nu e așa. Pocăința este, în primul rând, în inima ta... Trăiesc cea mai bună perioadă a vieții mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu prin toate lucrurile prin care am trecut!”, a povestit Dana.