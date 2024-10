Cum a ajuns Culiță Sterp să plătească peste 2.000 de lei pentru patru zile în care și-a lăsat mașina în aeroport. Ce greșeală a făcut

Manelistul Culiță Sterp a avut parte de o surpriză neplăcută la întoarcerea din mini-vacanța sa în Turcia, când a aflat suma pe care trebuie să o plătească pentru cele patru nopți (cinci zile) în care a lăsat mașina în Aeroportul Otopeni.

Când și-a lăsat mașina în parcarea Aeroportului Otopeni din București, Culiță Sterp n-a luat în calcul un aspect care a făcut diferența la tarif: a parcat autoturismul în zona pentru staționări pe termen scut, deși avea la dispoziție o variantă pentru parcarea pe termen lung, potrivit Cancan.

Așa că, în loc să plătească 100 de lei pe zi, tariful pentru varianta despre care a aflat prea târziu, a ajuns să achite 28 de lei/oră, ceea ce a însemnat un total de peste 2.000 de lei.

„Băi, ești nebun, 21 de milioane parcarea pentru patru zile? Ce am făcut? Le las mașina cred că mai bine. 21 de milioane pentru cinci zile în Aeroportul din București? i? Din 13 până pe 18, patru zile, 21 de milioane. N-am ce să fac, o să plătesc, dar așa ca idee… 21 de milioane? Doamne ferește!”, a mărturisit Culiță Sterp pe TikTok.

Culiță Sterp le-a dezvăluit ulterior urmăritorilor și motivul pentru care a avut de plată o sumă atât de mare.

„Iar am făcut-o de oaie aseară! Am parcat din greșeală la termen scurt în Otopeni și m-au taxat pe oră. P.S: am încercat șmecheria cu tichetul pierdut, dar nu merge că e înregistrată mașina cu numărul de înmatriculare de când intră în parcare”, a mai spus Culiță Sterp.