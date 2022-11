Filmul accidentului provocat de manelistul Culiță Sterp în Cluj. Urmărit de Poliție, s-a ascuns în toaleta din parc

Procurorii au reconstituit filmul accidentului provocat de manelistul Culiță Sterp (30 de ani) în centrul Clujului. Aflat sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive, el și femeia cu care era în mașină s-au ascuns de polițiști în parcul din spatele Teatrului Național.

Conform ordonanței prin care procurorii clujeni au decis cercetarea lui Nicolae Sterp sub control judiciar pentru accidentul produs joi, 17 noiembrie, în centrul orașului, manelistul este acuzat de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Între timp, analizele au confirmat prezența substanțelor psihoactive, astfel că urmărirea penală a fost extinsă și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, a precizat Poliția Cluj.

Procurorii au reținut că, în noaptea accidentului, manelistul a venit circa 30 de kilometri, din zona lacului Tarnița, județul Cluj, până în zona Teatrului Național din centrul orașului. Accidentul s-a petrecut în jurul orei 2 noaptea, iar Sterp a recunoscut că a băut 200-300 mililitri de vin, adică aproximativ două pahare, la miezul nopții. A fost testat cu aparatul etilotest și i s-au recoltat probe biologice, rezultatele fiind 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat respectiv 0,71 g/l alcool pur în sânge. Analize anterioare au demonstrat că era și drogat.

Ascuns în parc

Manelistul circula pe Bulevardul Eroilor și a trecut pe roșu la intersecția cu Teatrul Național, lovind o Dacie care circula regulamentar. A continuat să conducă câteva zeci de metri și a ajuns în zona din spatele teatrului.

„În urma opririi autoturismului marca Mercedes Benz, au coborât pe ușa dreapta față a autoturismului în primă etapă o persoană de sex feminin, iar mai apoi pe aceeași ușă a coborât o persoană de sex masculin, cei doi intrând prin gardul temporar amenajat în jurul Parcului din spatele Teatrului National, în interiorul parcului”, susțin procurorii.

Surse din poliție au susținut că Sterp s-a ascuns în toaleta din parc. În timp ce polițiștii se aflau la locul accidentului, la un interval de 20-30 minute de la producerea accidentului, manelistul a fost identificat în parc și a recunoscut că el a condus autoturismul care a provocat accidentul.

Victima lovită a ajuns la spital și a suferit leziuni traumatice care au necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale, care nu i-au pus în primejdie viaţa, conform raportului medico-legal. Șoferul Daciei nu a formulat plângere penală împotriva lui Sterp.

În referatul procurorilor se mai arată că manelistul a refuzat să oprească la semnalul agenților de poliție.