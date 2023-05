Cu ce se ocupă Adela Popescu după ce a luat o pauză de la televiziune. „Am plecat la Călimănești”

Adela Popescu nu stă deloc degeaba de când a decis să ia o pauză de la televiziune. Actrița ne pregătește noi surprize. După cum a anunțat, pe pagina sa de socializare, ea a plecat, alături de soțul ei la Călimănești, însă pentru scurtă vreme. Peste câteva zile, cei doi vor fi cu treabă, în Vama Veche.

Adela Popescu și partenerul său de viață, Radu Vâlcan, au anunțat că sunt implicați împreună, într-un nou proiect, de care actrița s-a arătat foarte entuziasmată. Entuziasm pe care a ținut să îl împărtășească cu urmăritorii săi de pe Instagram.

Departe de televiziune, nu și de micile ecrane

Zâmbitoare ca de obicei, ea a postat o fotografie din mașină alături de soțul ei.

„Salutare! Am plecat la Călimănești. Avem ceva foarte drăgut de făcut acolo și ne bucurăm pentru că nu am mai avut de mult așa o oră de stat noi doi în mașină să povestim chestii de adulți. Și ne-am mai dat seama de un lucru, că nu am apucat deloc să vă povestesc despre lungmetrajul pe care o să îl filmăm începând cu 6 mai”, a anunțat ea.

În continuare, vedeta a oferit și câteva detalii legate de locația de filmare, colegii săi de platou și genul producției. Din anunțul său se pare că prima locație va fi Vama Veche.

„Pe 6 mai încep filmările în Vama Veche. Este un lungmetraj în regia lui Petre Năstase și scenariul este superb, distribuția senzațională, iată-ne (n.r. – arată spre ea și Radu Vâlcan) noi și ceilalți, normal că suntem senzaționali. Nu, serios acum, va fi ceva foarte tare. Este o supercomedie, este ceva foarte relaxant, este exact ce trebuie pentru.. nu stiu… ai chef să mergi la film, să te destinzi, mă rog. De ce să vorbesc înainte să se întâmple lucrurile? Bun, deci noi pe 6 începem filmările în Vama Veche și o să vă ținem la current la fața locului”, a transmis Adela Popescu, în postarea sa de pe Instagram.

De ce a pus televiziunea pe pauză

Adela Popescu a decis să ia o pauză de la televiziune, după ce a încheiat proiectul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, de la PRO TV. Motivul principal ar fi fost că oboseala a cam ajuns-o din urmă, cu atât mai mult cu cât este mămică și trebuie să se ocupe de copii.

„A fost o alegere. Eu mi-am dorit, după niște ani în care am muncit foarte mult, cu copii foarte mici. M-am trezit că sunt foarte obosită, realmente. Nu mai puteam să fiu creativă, nu mai puteam să ofer nimic din ce știu eu că pot. Atunci, am zis că trebuie să punem puțin stop, stăm puțin pe acasă, dormim, mâncăm, stăm cu copiii mai mult sau mai puțin, ieșim cu prietenii, nu ne grăbește nimeni, nu ne sună nimeni să ne trimită în anumite locuri și abia apoi când mă simt mai cu desaga plină, o să mă întorc. Da, acum au început, bineînțeles, niște discuții. Analizăm ce variante ar fi, ce ne place și ce ni se potrivește. O să mă vedeți, sigur”, a declarat Adela Popescu pentru Ego.