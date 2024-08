Codin Maticiuc despre eticheta de „băiat de bani gata”: „Din timpul facultății am învățat ce înseamnă munca”

Codin Maticiuc a decis să se adreseze criticilor care îl numesc "băiat de bani gata" și a dezvăluit că a învățat ce înseamnă munca încă de pe băncile facultății, când a început să își câștige singur banii.

Codin Maticiuc a discutat recent în cadrul podcastului Anamariei Prodan despre cariera sa și despre drumul pe care l-a parcurs pentru a ajunge unde este astăzi. El a menționat că încă din perioada facultății a început să se implice activ în afacerile familiei sale pentru a înțelege cum funcționează acestea.

"Nu m-am ferit niciodată să spun că provin dintr-o familie înstărită, dar asta nu înseamnă că totul mi-a fost servit pe tavă. Am lucrat din timpul facultății, am învățat ce înseamnă munca și am pus pasiune în tot ceea ce fac, inclusiv în cariera mea de regizor", a declarat Maticiuc.

Cunoscut atât pentru succesul său în cinematografie, cât și pentru implicarea în diverse proiecte sociale, el a povestit că una dintre primele sale experiențe profesionale a fost în portul Constanța.

"Să nu înțeleagă lumea greșit, eu am muncit la 23 de ani când tatăl meu a văzut cum sunt la facultate. A zis că trebuie să muncesc. Oricum, eu am muncit și în timpul facultății, munceam în Constanța, în port, mă trimitea la firmele cu care lucra să văd ce fac ei, pe nave, am intrat în nave. Am muncit și eu, doar că, neplăcându-mi, nu făceam ceva OK în acel domeniu", a adăugat el.

Maticiuc a evidențiat, de asemenea, că părinții l-au încurajat întotdeauna să se implice activ și să muncească pentru ceea ce își dorește.

"Și am lucrat acolo, dar eu consider că banii veneau de la ei pentru că erau disproporționați față de munca pe care o depuneam la câți bani primeam. De aceea am spus că m-am considerat și mă consider în continuare un bătrân de bani gata, pentru că chiar și acum, după ce am produs filmele pe care le-am făcut, am făcut câteva milioane, nu multe, vreo două, așa vorbind de profit. Niște filme, cărți, influencingul", a mai spus Codin Maticiuc.