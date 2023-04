Cine este Alec Secăreanu, actorul român din unul dintre cele mai așteptate seriale ale anului, „Spy/Master”

Alec Secăreanu are 38 de ani și este cunoscut pentru rolurile din „Daria, iubirea mea”, „Cu un pas înainte”, „Pariu cu viața”.

De asemenea, acesta a jucat și în filmul „God's Own Country/ Tărâmul binecuvântat”.

„Eram în România când am auzit de acest proiect, am luat legătura cu ei, apoi Francis, regizorul, a venit în Romania, fiindcă dorea să cunoască mai mulți actori români. După care, am mers la Londra cu alți trei actori români, pentru a da testul de compatibilitate cu Josh, iar testul a decurs foarte bine", a declarat actorul la acea vreme.

În plus, acesta va juca și în cel mai așteptat serial HBO Max, „Spy/Master”. Serialul va avea premiera pe 19 mai, iar acțiunea se desfășoară în timpul Războiului Rece și spune povestea unui spion dublu, consilierul dictatorului Nicolae Ceaușescu.

