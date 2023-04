Ce problemă de sănătate au avut concurentele Survivor care s-au umflat la față. „Acum urmez un tratament”

Mai multe concurente Survivor, au devenit de nerecunoscut în fața telespectatorilor. Elena Marin, Vica Blochina, Carmen Grebenișan sunt doar câteva dintre vedetele care au apărut pe micile ecrane cu fețele umflate. Ele au vorbit, pe rețelele de socializare, despre problemele de sănătate cu care s-au confruntat, odată ajunse în Republica Dominicană.

Elena Marin, Vica Blochina, Carmen Grebenișan, Roxana Nemeș, Maria Lungu - sunt doar câteva nume dintre concurentele care au avut parte de transformări fizice inexplicabile pentru oamenii care le-au privit de acasă, de pe canapea. Cu toate acestea, lucrurile sunt mult mai simple decât par.

De ce se umflă la față concurentele de la Survivor

În sezonul 2023, toată lumea a observat că Vica Blochina și inclusiv Carmen Grebenișan s-au umflat la față în Dominicană. Se pare că acest lucru s-a produs din cauza retenției de apă, dar și din cauza condițiilor dure din Dominicană: soare puternic, tratamente cosmetice pe care le-au făcut acasă, dar și alimentația precară.

„Nu mai port nici filtru pe față, pentru că nu mai are sens. M-am dezumflat la față cât se putea de bine, pentru că am avut o alergie foarte urâtă de la soare și aveam bube peste tot. Am folosit kilograme de creme de când m-am întors”, a spus Vica Bochina pe rețelele de socializare, după întoarcerea de la Survivor România.

Roxana Nemeș a plecat de la Survivor pe motive de sănătate

În 2021, Roxana Nemeș a fost nevoită să părăsească Survivor România pe motive medicale. La momentul respectiv, blondina a acuzat mai multe probleme.

„Nu mă aşteptam să ies din cauza sănătăţii. Am început într-o zi să simt o durere surdă de stomac, nu mi-am făcut griji şi, după patru zile, la un joc, am simţit că mă înţeapă foarte tare şi am mers să fac o ecografie. După ecografia din Dominicană mi-au spus că este vorba de o inflamaţie. Acum urmez un tratament şi sper să nu fie nevoie de intervenţie chirurgicală. Ţin şi o dietă. De aceea nu m-am întors în junglă, unde mâncam numai cocos”, a spus aceasta, la momentul respectiv, în exclusivitate pentru Click!.

Ce spun medicii despre alimentația concurenților?

