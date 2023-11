Carmen Tănase, adevărul despre divorț. „Dumneavoastră, bărbații, sunteți niște animale. Eu nu am vrut sa fiu proprietatea nimănui!”

Invitată în cadrul podcastului „Galben”, Carmen Tănase a făcut o serie de dezvăluiri despre divorțul dintre ea și fostul soț, regretatul critic Victor Parhon. Actrița avea doar 39 de ani atunci când și-a pierdut soțul. Cunoscutul critic de teatru Victor Parhon s-a stins din viață în anul 2000, la 57 de ani, răpus de cancer pulmonar.

Căsnicia dintre cei doi a durat doar trei ani. Deși au divorțat în acte, cei doi au continuat să rămână împreună.

„Nu eu am decis să divorțez, noi am decis. A fost foarte bine așa. De ce nu am vrut eu să mă căsătoresc, în primul rând? Din instinct, pentru că nu știam, nu mai fusesem măritată.

Dumneavoastră, bărbații, sunteți niște «animale» ciudate, de pradă, și în clipa în care prada este a dumneavoastră, este proprietate. Eu am văzut asta și am zis că eu nu o să fiu proprietatea nimănui”, a declarat actrița.

CONTINUĂ SĂ CITEȘTI PE CLICK.RO.