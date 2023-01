Carmen Tănase, despre relația cu Marius Manole: „Nu mai putem unul fără altul”

Carmen Tănase, actrița din serialul ProTV Clanul, care în urmă cu câteva luni vorbea despre găsirea forței interioare de a merge mai departe într-o lume care pare să nu mai ofere perspective individului, a îmbunătățit relația pe care o avea cu actorul Marius Manole.

Actrița pentru care este important ca un om să fie pe deplin atent la alegerile personale pe care le face și mai ales să înțeleagă ce se întâmplă în lumea care-l înconjoară, a mărturisit în podcastul lui Horia Brenciu, că a depășit etapa de dușmănie pe care a avut-o cu actorul Marius Manole și a vorbit despre o colaborare foarte bună cu acesta.

La început, cei doi nu se suportau, cu toate că se admirau reciproc pentru felul în care joacă. Acum, actrița susține că nu poate trăi fără Manole, că a descoperit sufletul său extraordinar.

„În general, am rămas excepțională cu persoane cu care nu m-am putut suporta la început. Am discutat chiar acum de curând cu Marius Manole. Am fost pe dușmănie cu Manole. Eu îl plăceam pe el ca actor, dar el cu ce făceam eu, că și eu am dat din gură cât am putut… Eram pe război, până ne-am cunoscut. Am jucat împreună. Nu mai putem unul fără altul, pe cuvântul meu de onoare”, a mărturisit actrița în podcastul lui Horia Brenciu, potrivit Fanatik.ro.

Pe 14 și15 ianuarie, cei doi actori au făcut un schimb de replici haios pe Facebook după ce Marius Manole a postat o fotografie cu actrița Carmen Tănase alături de un mesaj.

„Dragi prieteni din Londra și Birmingham, bine, zic așa, ca nu am prieteni, nici nici. Bine, n-am eu prea mulți nici în Romania, că sunt destul de enervant. Dna Carmen Tanase poate aveți dumneavoastră, că sunteți o persoană plăcută și vă iubește multă lume. Zic din experiență. Dacă plecăm pe undeva, drumul durează dublu. Că toată lumea vrea poză cu doamna. Eu fac poză de obicei. Cu mine nu vrea nimeni poză. Nu mă mir. Mă rog. Doamna Tănase, faceți dumneavoastră o strigare. Ziceți-le să dea șer că venim pe 28 la Birminghan și pe 29 la Londra. Asta dacă nu vreți să zburăm de pe aeroportul din Larguta cu te miri ce. Că las eu linkul în comentarii să știți ce să spuneți la oameni”, a scris pe Facebook Marius Manole.

Carmen Tănase i-a răspuns cu umor pe aceeași rețea:

„Domnu’ Manole, cum să puneți, domne, poza asta? Că pică argumentul dvs, domne, ăla cu avionul, că zice lumea din Birmingam”, a scris Carmen Tănase.

Artistk vehement

Ca și Carmen Tănase, Marius Manole este un artist cu o personalitate puternică.

Amintim că, anul trecut, actorul Marius Manole a afirmat, în urma scandalului în care a fost implicat Teatrul Naţional Bucureşti, că nu-l mai interesează lumea teatrală din România, subliniind pe Facebook că i se pare „absurd” felul în care „se concertează înlăturarea acestui director Mircea Rusu, care nu a apucat să facă vreun fel de greşeală în ceea ce priveşte activitatea artistică”.

Marius Manole a decis să înapoieze decoraţia Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, cu care a fost decorat în 2016 la Palatul Cotroceni. Actorul a spus că l-a susţinut pe Klaus Iohannis şi l-a votat pentru şefia statului, crezând că este „un preşedinte care ţine cu ţara”, dar s-a înşelat.