Cariera fabuloasă a legendarului actor Cristopher Plummer. Rolul care l-a făcut cunoscut VIDEO

Cunoscut pentru rolul Căpitanului Von Trapp din musicalul premiat cu Oscar "The Sound of Music" (1965), actorul Cristopher Plummer, cu o carieră care se întinde pe mai bine de cinci decenii, ar fi împlinit astăzi 94 de ani.

În anul 2012, legendarul actor de origine canadiană a fost distins cu Premiul Oscar pentru Cel mai bun actor într-un rol secundar, pentru rolul din filmul „Beginners“ şi a devenit astfel cel mai în vârstă actor din istoria Hollywood-ului care primeşte un Oscar, la vârsta de 82 de ani.

Mai are în palmares şi un Glob de Aur pentru acelaşi rol.

A avut o carieră apreciată pe scenă, fiind recompensat cu două premii Tony. În film, a apărut în "The Insider", "12 Monkeys", "Star Trek VI: The Undiscovered Country" şi "A Beautiful Mind", şi şi-a împrumutat vocea pentru "Up", "An American Tale" şi pentru serialul de televiziune "Madeline" pentru care a primit un Emmy.

A primit prima nominalizare la Oscar pentru portretizarea lui Lev Tolstoi în "The Last Station" (2009). În 2018, Plummer a devenit cel mai în vârstă actor selectat după ce l-a înlocuit pe Kevin Spacey în rolul J. Paul Getty în ultimul moment în "All the Money in the World".

A câştigat premiul Emmy pentru miniseria NBC "The Moneychangers" şi a jucat în "The Shadow Box" din 1980, produs de Paul Newman.

A fost căsătorit de 3 ori

A fost căsătorit de trei ori, prima dată cu actriţa Tammy Grimes, a doua oară cu jurnalista Patricia Audrey Lewis. Cea de-a treia soţie - actriţa şi dansatoarea Elaine Taylor, i-a rămas alături până la final. Actorul are o fiică, actriţa Amanda Plummer, din căsătoria cu Tammy Grimes.

Doctorate onorifice de la mai multe universități

A fost unul dintre cei 14 actori care au câştigat premiul Oscar, Premiul BAFTA, Premiul Criticii "Choice Award", Golden Globe Award şi SAG Award pentru aceeaşi interpretare. La sfârşitul anului 2017, l-a înlocuit pe Kevin Spacey pentru rolul lui J. Paul Getty în "All the Money in the World", după numeroase acuzaţii de abateri sexuale la adresa lui Spacey. Filmul i-a obţinut o nominalizare la Globul de Aur şi la Premiile Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar. În 2019, a jucat în rolul unui scriitor de romane poliţiste, Harlan Thrombey, în filmul lui Rian Johnson, "Knives Out", alături de Ana de Armas, Daniel Craig şi Chris Evans.

La vârsta de 89 de ani, a apărut într-un rol principal în "Departure", un serial de televiziune canadiano-britanic din 2019. A primit doctorate onorifice de la universităţile din Toronto, Ryerson, McGill Western Ontario, Ottawa şi Guelph. A fost, de asemenea, inclus în "American Theatre of Fame" în 1986 şi în "Canada Walk of Fame" din Toronto în 1998.