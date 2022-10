Bill Murray se confruntă cu noi acuzații de comportament nepotrivit. Seth Green susține că actorul l-a aruncat în coșul de gunoi când era copil

Bill Murray se confrunta cu noi acuzații de comportament nepotrivit, după ce s-a aflat că actorul în vârstă de 72 de ani a plătit o sumă de 100.000 de dolari americani pentru a rezolva o plângere oficială depusă de o membră a unei echipei de filmare, potrivit The Guardian.

Seth Green susține că Bill Murray l-a aruncat în coșul de gunoi când era copil. Presupusul incident ar fi avut loc în culisele emisiunii Saturday Night Live, când Green avea nouă ani.

„Murray m-a văzut stând pe brațul acestui scaun și a făcut mare tam-tam pentru că mă aflam pe locul lui. Este absurd și eu am refuzat să mă mut. În acel moment, m-a luat de glezne. M-a ținut cu capul în jos... M-a atârnat deasupra unui coș de gunoi și a spus: «Gunoiul se duce în coșul de gunoi». Eu țipam și mă agitam. El m-a aruncat în coșul de gunoi, iar coșul a căzut. Am fost îngrozit. Am fugit, m-am ascuns sub masă în cabina mea și am plâns”, a declarat Seth Green, în cadrul emisiunii Good Mythical Morning de pe YouTube.

Murray nu a răspuns încă la acuzațiile lui Green.

Cea mai importantă acuzație adusă lui Murray

Green este cea mai recentă celebritate care a vorbit despre presupusul comportament din trecut al lui Murray, după ce s-a aflat că actorul în vârstă de 72 de ani a plătit o sumă de 100.000 de dolari americani pentru a rezolva o plângere oficială depusă de o membră a echipei de filmare, care susținea că Murray a călărit-o și a sărutat-o pe platoul de filmare al filmului „Being Mortal”, aceasta fiind cea mai importantă acuzație adusă actorului.

Murray a declarat că a fost „glumeț”, în timp ce femeia „mult mai tânără” a spus că a interpretat acțiunile sale ca fiind „în întregime sexuale” și a fost „îngrozită”.

În aprilie, Searchlight Pictures a întrerupt producția citând plângerea, fără a-l numi pe Murray, în timp ce acesta și femeia au intrat în mediere.

Murray a recunoscut în luna aprilie că comportamentul său a fost cel care a dus la oprirea producției. Într-un interviu acordat CNBC, el a descris incidentul drept o „diferență de opinie”.

„Am făcut ceva ce am crezut că este amuzant și nu a fost luat în acest fel. Studioul de film a vrut să facă ceea ce trebuie, așa că au vrut să verifice totul, să investigheze și astfel au oprit producția”, a declarat actorul.

Săptămâna trecută, fosta colegă de platou a lui Murray, Geena Davis, a afirmat în noile sale memorii că Murray a „insistat” să folosească un aparat de masaj pe spatele ei în timp ce se afla pe platoul de filmare al filmului „Quick Change" din 1990.