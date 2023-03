Artistul care le-a cucerit pe Chiara Mastroianni și Vanessa Paradis, dar și două prime doamne ale Franței

Numele lui Benjamin Biolay revine obsedant în presa franceză legat de actuala soţie a lui François Hollande, după ce, cu ani în urmă, se zvonea că ar fi fost amantul soţiei lui Nicolas Sarkozy.

Benjamin Biolay este unul dintre cei mai în vogă artişti francezi, cu o vastă carieră muzicală, dar şi cu apariţii pe ecrane, fiind totodată şi unul dintre cei mai doriţi burlaci din lumea mondenă din Hexagon. Iar lista lui de cuceriri este destul de pretenţioasă, numărând artiste, manechine, dar chiar şi… prime doamne.

Dacă pentru francezi numele lui Benjamin Biolay a intrat deja în legendă, având o alură şi un trecut similare lui Dan Bittman din peisajul nostru monden, pentru noi el a devenit cunoscut odată cu primele materiale de presă despre o presupusă legătură amoroasă înfiripată între el şi Carla Bruni Sarkozy, chiar în timpul mandatului prezidenţial al lui Nicolas Sarkozy.

S-a căsătorit cu Chiara Mastroianni

Cântăreţul lansat în trombă în anul 2000, graţie colaborării sale cu artista Keren Ann, a trecut de la iubiri de culise, cum a fost cea cu Elodie Frégé (pentru care a scris o piesă), la liga întâi, cucerind-o pe Chiara Mastroianni, fiica actriţei franceze Catherine Deneuve şi a actorului italian Marcello Mastroianni. Cei doi s-au căsătorit în 2002 şi au devenit părinţii unei fetiţe, Anna Biolay, în anul următor, înainte de-a divorţa în 2009. Despre fosta sa soție, cu care a colaborat în special la albumul său „Négatif“, în 2003, el a declarat pentru revista Elle: „Chiara este femeia vieții mele, cealaltă jumătate a mea, într-un fel. Avem nevoie unul de celălalt“.

Dar cumva, divorţul lor s-a suprapus peste scandalul iscat în presa tabloidă pariziană în 2008 de aventura pe care Biolay o avea tocmai cu Prima Doamnă a Franţei, Carla Bruni, chiar în anul în care aceasta s-a căsătorit cu Nicolas Sarkozy, după doar trei luni de idilă!

Idila cu Carla Bruni

Chipurile, doamna Sarkozy, neobişnuită cu atâta expunere în presă, gărzi de corp la fiecare pas şi probleme de securitate, ar fi renunţat la vastele încăperi din Palatul Ėlysée, unde soţul ei s-a instalat în 2007, pentru a locui într-un apartament din centrul Parisului. Şi, cam tot în perioada aceea, fostul manechin de origine italiană şi-ar fi descoperit pasiunea pentru muzică, luând ore private de chitară şi compoziţie cu… Benjamin Biolay.

Vizitele dese ale acestuia în cochetul apartament al Primei Doamne au ridicat suspiciuni şi chiar s-a vorbit despre iminenţa unui divorţ al soţilor Sarkozy în timpul mandatului prezidenţial, până când relaţia cu Biolay s-a încheiat brusc, iar Carla Bruni a rămas însărcinată la începutul lui 2011 cu o fetiţă, Giulia – al patrulea copil al preşedintelui francez. De altfel, într-un interviu acordat jurnaliştilor de la „Paris Match“, Benjamin Biolay confirma că nu a mai văzut-o pe Bruni de vreo doi ani. „Am lucrat împreună la albumul ei și, de atunci, nu am mai băut un pahar cu ea, nu am mai luat cina cu ea“, se confesa cântărețul care a contribuit la cel de-al treilea album al soției președintelui, „Comme si de rien n’était“, lansat în Franța în 2008. „Cu cât zvonul relaţiei noastre creștea mai mult, cu atât devenea mai opresiv. Mă regăseam chiar şi pe prima pagină a presei engleze ca fiind amantul Primei Doamne... Este greu pentru mine, pentru fiica mea și pentru femeia pe care o iubesc“, a mai spus el.

La rândul ei, Carla Bruni-Sarkozy a simţit nevoia să intervină: „Îmi pare rău de amploarea pe care a luat-o“, a spus ea cu o oarecare stânjeneală.

Relația cu Vanessa Paradis

În 2012, Biolay făcea o nouă cucerire de top, afişându-se cu Vanessa Paradis, proaspăt divorţată de Johnny Depp, după 14 ani de căsnicie. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul lui Karl Lagerfeld, regretatul designer al casei Chanel, şi au înregistrat un duet intitulat „Enjoy“, pentru albumul lui Benjamin.

Din păcate pentru Vanessa, care se şi vedea recăsătorindu-se, a fost lăsată cu ochii-n soare după doi ani şi jumătate de amor nebun, Biolay începând o relaţie cu actriţa Anna Mouglalis, fostă colegă a vedetei la prezentările de modă pentru Casa Chanel.

În anturajul soției lui François Hollande

Prin 2018, tânăra cântăreaţă Louane, căreia tot el i-a compus piesa „Ecchymoses“, declara pentru Version Femina că „Benjamin mă învață multe despre muzică, dar și despre viață“.

Acum, însă, aflăm că o altă fostă Primă Doamnă beneficiază de atenţia lui. E vorba despre actriţa Julie Gayet (50), cu care fostul preşedinte francez François Hollande (68) a început o relaţie în 2013, când era cuplat cu jurnalista Valérie Trierweiler, de la „Paris Match“, şi care i-a devenit soţie mult după încheierea mandatului prezidenţial, abia în vara lui 2022.

Actuala şi singura doamnă Hollande face acum cuplu pe marile ecrane cu acelaşi Benjamin Biolay în filmul „Comme une actrice“, în care eroina ei încearcă să-și recucerească soțul. Cum au decurs filmările? „În timpul scenelor de ceartă obișnuiam să ne cerem scuze. Ne cunoaștem atât de bine, încât exista o oarecare reținere în a ne răsti unul la celălalt“, a explicat ea într-un interviu acordat revistei Télé Star.

De altfel, Julie şi Benjamin se cunosc atât de bine, încât el i-a propus să înregistreze un cântec pentru François. „Nimeni altcineva nu-l mai auzise. A fost declarația mea de dragoste pentru nunta noastră“, a mai spus ea, justificând apropierea de șarmantul cântăreţ.

Clasic, am spune. Dar tot la fel de clasic este şi gestul lui Biolay de-a le intra pe sub piele favoritelor sale cu piese dulci, de dragoste, pentru ca mai apoi să-şi ducă flirtul la bun sfârşit. În plus, cei doi sunt de aceeaşi vârstă, în timp ce soţul lui Gayet este cu 18 ani mai mare şi preferă traiul retras din ruralul francez, decât agitaţia din Paris şi din culisele vieţii artistice. În locul lui Hollande, am fi un pic mai atenţi… la versuri.

