Andreea Marin a slăbit 20 de kilograme și a ajuns la greutatea pe care o avea în liceu. Vedeta a mărturisit că a fost „o necesitate indicată de medici, nu o dorință de a întineri sau de a fi trasă prin inel”.

Andreea Marin a dezvăluit că a slăbit treptat, însă în prima lună a urma o dietă de detoxifiere. Vedeta are 50 de ani și are un corp de invidiat.

„În cazul meu, a slăbi a fost o necesitate indicată de medici, nu o dorință de a întineri sau de a fi trasă prin inel. Azi am cu 20 kg mai puțin decât acum mai bine de un an și jumătate, chiar doi -am slăbit în timp, ușor-ușor, nu mai mult de un kilogram și jumătate pe lună, doar startul pe care eu l-am numit <deblocarea> a însemnat, în prima lună de dietă și detoxifiere, o slăbire mai rapidă (cam 5 kg, aveam și de unde. Apoi am intrat în faza de dietă în care slăbirea a fost mai lentă, dar sigură si mai ușor de acceptat de către corpul meu.”, a declarat Andreea Marin, în emisiunea lui Cristi Brancu.

„Zâna surprizelor” a mai spus că a urmat o dietă, făcută după analize, personalizată în funcție de rezultate si nevoile sale, supravegheată de medicul nutriționist cu care s-a consultat, „nu urmată după sfaturi din ziare sau auzite din vecini”.

„De câte ori mi se cere dieta, spun sincer, așa cum am învățat de la doctor: nu se poate, pentru cǎ suntem diferiți, avem nevoie de diete diferite adaptate corpului nostru și stării noastre de sănătate, de aceea e nevoie de analize înainte de a ne apuca de treabă. Fiecare trebuie sǎ aibă parte de adaptare pentru sine. E greu? Pot spune cǎ nu, dar nu e nici ușor să ai voință pe termen lung, într-adevăr. De aici pleacă totul: de la determinarea ta. Dovadă că tocmai când nu am avut această voință și îmi căutam doar scuze sau motive să nu mă apuc de ceea ce era necesar, am acumulat și am ajuns și să îmi creez inevitabile probleme de sănătate, despre care am povestit deja, nu le mai repet aici”, a mai spus Andreea Marin.

Ea spune că doar prin voință și eliminând obiceiurile proaste a reușit să slăbească.

„Am avut perioade de muncă multă, când aveam această scuzǎ sǎ nu am grijă de mine, dar de fapt eu nu aveam echilibru si disciplinǎ. Așadar, cumpătat, consultând specialistul, eliminând obiceiurile greșite din stilul meu de viață și înlocuindu-le cu practici bune, am ajuns la starea bună, la analize din nou corecte, implicit la o siluetă potrivită mie acum, am câteva kilograme în plus față de vremea surprizelor de odinioară, dar aici îmi e bine și nu mai am de gând să slăbesc”, a mai dezvăluit vedeta.

De asemenea, Andreea Marin a mai mărturisit că nu a slăbit cu sport. A început să meargă la un salon, abia la câteva luni distanță, pentru „tonus” și „întreținere”.

„Pe parcursul dietei, la câteva luni distanță, nu de la început, am adăugat și mișcarea făcută cu consecvență, nu neapărat e nevoie de forță, și sportul ajută tonusul, e pentru întreținere și recǎpǎtarea flexibilitǎții corpului. Tot după ce am slăbit ce era mai greu la început, am mers și la un salon folosind tehnici care ajută corpul, pentru că am făcut asta la început și nu reușeam să slăbesc așa cum m-a ajutat dieta, dădeam jos câteva kilograme, le puneam la loc, nu eram eu consecventă astfel, nu aveam poate destulă determinare, fiecare om e construit în felul său, pentru unii funcționează, pentru unii nu: eu am avut nevoie de medicul nutriționist înainte de toate și de reguli stricte bine înțelese, pentru a face această deblocare”, a scris Andreea Marin, pe FB.