Andreea Marin, dezvăluiri despre divorțul de Ștefan Bănică Jr.: „Paparazzii erau cățărați literalmente pe mașina noastră”

Prezentă la conferința „Fain&Simplu” organizată la Oradea, prezentatoarea „Surprize, surprize” a vorbit despre divorțul „dur” și „zgomotos” de artistul Ștefan Bănică Junior.

Andreea Marin și cunoscutul artist Ștefan Bănică Junior și-au spus „adio” în anul 2013, iar sperarea a afectat-o și pe fiica lor, Ana Violeta Bănică, care la vremea respectivă avea doar cinci ani. Înainte de căsnicia cu Ștefan Bănică Junior, Andreea Marin a fost căsătorită cu Cristian Gheorghiță.

În cadrul conferinței, Andreea Marin a precizat că, în prezent, fiica sa și a cântărețului este „o fată puternică”.

„Dar ce faci cu starea sufletească a unui copil care trece prin divorțul părinților? La noi a fost și unul dur, zgomotos. Nu știu dacă-ți amintești imaginile acelea cu noi în mașină încercând să intrăm într-un garaj. Paparazzii erau cățărați literalmente pe mașina noastră ca să pozeze prin geam un copil de 5 ani care a rămas cu o traumă. Deodată vezi niște oameni cățărându-se pe mașina ta. Acum, la 16 ani, ea este o fată puternică. Mă moștenește”, a declarat Andreea Marin, în cadrul conferinței.

A trecut prin depresie

Andreea Marin a povestit în cadrul unei emisiuni că a trecut timp de doi ani prin depresie, când era căsătorită cu Ștefan Bănică Jr.

„La mine a fost o treabă legată de perioada de după naștere și niște nemulțumiri, fiecare are nemulțumiri în viața sa, și m-a prins pe un teren mai slab, iar asta s-a întâmplat. După aceea, am vorbit deschis despre depresie și am făcut și campanii naționale și europene cu acest subiect, pentru că nu a fost ușor prin ce am trecut. Am conștientizat cazul Mădălinei Manole, abia atunci am realizat că asta s-ar putea să fie în cazul meu. Am ajuns și la limita aceea, un om încrezător ca mine, mă vedeți, care pare puternic pentru ceilalți, iar în cele mai multe situații sunt un om puternic, știu ce vreau de la viață, cu toate astea într-un punct foarte rău, foarte trist, foarte dur și cred că a fost foarte bine să bat la ușa unui specialist și să vorbesc despre asta ulterior, după ce am trecut prin experiență și m-am vindecat, unor oameni care și la atâția ani distanță mă întreabă despre depresie și ce e de făcut”, a spus Andreea Marin, în emisiunea „Play IT”, potrivit wowbiz.ro.