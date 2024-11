Andreea Marin și Bianca Drăgușanu recunosc că au avut datorii la bănci: „Nu a fost deloc ușor”

Vedete precum Andreea Marin, Dana Săvuică, Bianca Drăgușanu sau Romanița Iovan au recunoscut că au avut credite bancare și resimțit presiunea ratelor bancare.

Andreea Marin a mărturisit că, deși tatăl său o sfătuise mereu să evite creditele, a ales să facă un împrumut bancar pentru a-și împlini un vis profesiona. Vedeta a mărturisit că decizia nu a fost ușoară, potrivit Click!

„S-a întâmplat după ce am spus clar că voi asculta sfatul tatălui meu și că nu voi face niciodată un împrumut la bancă. Am făcut un împrumut așezat, pentru că s-a ivit o ocazie, aceea de a avea spațiul meu multimedia de astăzi. Nu a fost deloc ușor. Se întâmpla la începutul pandemiei, însă am reușit și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta”, a spus Andreea Marin în urmă cu ceva timp.

De asemenea, Bianca Drăgușanu a făcut un credit de nevoi imobiliare în urmă cu câțiva ani, pentru a-și cumpăra o casă.

„Cred că acum câțiva ani, mi-am luat una dintre case cu un împrumut bancar din acela, credit. Cred că pentru o casă am făcut”, a spus Bianca la un moment dat.

Și creatoarea modă Romanița Iovan a apelat la credit bancar, pentru a-și dezvolta afacerea.

„Am făcut foarte multe credite pe societate. Eu așa m-am dezvoltat. Toate investițiile mele importante, cum ar fi imobilul meu de birouri pe care l-am construit acum 20 și ceva de ani, l-am construit pe credit. Imobilul din Primăverii tot pe credit. Eu sunt de partea relației cu băncile. OK, că acum ROBOR-ul și creditele au devenit foarte periculoase pentru fiecare pentru noi. După părerea mea, dacă ești un om cinstit, nu ai cum să te dezvolți dacă nu apelezi la bănci.”, a declarat Romanița Iovan.

Dana Săvuică, una dintre primele modele de succes din România, a trăit și ea emoțiile ratelor la bancă. Vedeta a mărturisit că și-a propus să nu mai apeleze la împrumuturi.

„Am făcut împrumut la bancă pentru casă și mi-am blestemat zilele din momentul acela. Ratele veneau indiferent de ce zile bune și rele aveam. Mi-am promis că nu voi mai face niciodată un împrumut bancar”, a dezvăluit Săvuică.