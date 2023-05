Andreea Bălan, declarație surprinzătoare: „Pot să mai fac copii doar cu o mamă surogat”

Cântăreața Andreea Bălan a vorbit în cadrul unui podcast despre posibilitatea de a avea un al treilea copil și despre situația proceselor intentate fostului soț.

Andreea Bălan a declarat la podcastul „Vorba lui Jorge” că și-ar dori să aibă al treilea copil.

„Pot să mai fac copii doar cu o mamă surogat, dar aș putea să mai fac. Tehnologia din ziua de azi ne permite, cu fertilizare în vitro. Cu mamă surogat aș putea și mi-aș dori”, mărturisit Andreea Bălan, citată de Antena1.

Ea spune că cele două fiice au fost afectate de divorțul prin care a trecut, mai ales fata cea mică. „Cea mare suferă pe altă parte pentru că își aduce aminte când eram o familie și ea are un pic rana de abandon, ea avea trei ani la vremea aceea. La cea mare se simte în cumințenie, să nu deranjeze, să nu supere, ca nu cumva să mai plece și altcineva”.

Andreea Bălan a vorbit și despre procesele pe care le are cu fostul soț, George Burcea. În primul rând, ea încearcă să câștige custodia exclusivă a fetelor.

„Sunt mai multe procese. Procesul pentru copii, de custodie și pentru pensie alimentară, care s-a terminat. Am avut fondul și am făcut Apel la acel proces pentru programul de vizitare și pensie alimentară retroactivă, că nu s-a dat. Iar eu cer în continuare cu custodia exclusivă, mai ales că el s-a mutat în America de luni de zile. Eu am nevoie de custodie exclusivă, pentru că toate deciziile sunt la mine, aici, și eu am grijă exclusiv de copii. El locuiește acolo, iar mie îmi trebuie hârtii și e complicat”, spune cântăreața.

Și un proces de calomnie i-a intentat ea lui George Burcea deoarece acesta ar fi făcut unele postări care au deranjat-o. „Se ocupă avocații mei și ele merg în continuare, pentru că așa trebuie”, spune Andreea Bălan.