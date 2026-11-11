Actorul Stacy Keach, cunoscut pentru rolul detectivului Mike Hammer, a murit la 85 de ani

Actorul american Stacy Keach, cunoscut mai ales pentru interpretarea detectivului Mike Hammer, a murit marți, 10 noiembrie, la vârsta de 85 de ani.

1/6 Stacy Keach Foto: AFP

Keach a murit în locuința sa din Polonia „după o luptă lungă și dificilă cu o afecțiune cardiacă gravă și cu insuficiența cardiacă”, a precizat Malgosia Tomassi, soția acestuia, citată de The Guardian. În 2017, actorul suferise și un infarct în timp ce juca pe scenă, la Chicago.

„Stacy nu a fost doar un actor legendar, admirat și iubit de publicul din toată lumea, ci și soțul meu iubit, partenerul meu și inima familiei noastre”, a spus Tomassi.

Stacy Keach avea 85 de ani Foto: AFP

Keach s-a remarcat în zeci de roluri în televiziune și în cinema, de la Barabbas (în miniseria TV „Jesus of Nazareth”) sau Richard Nixon (în piesa „Frost/Nixon”). A avut de asemenea o carieră teatrală bogată, care a inclus piese shakespeariene precum „Regele Lear” și „Hamlet”.

Rolul Hamlet, interpretat în 1972, a determinat un critic al The New York Times să-l eticheteze pe Keach ca „cel mai bun actor american de teatru clasic de la John Barrymore”.

Cel mai cunoscut rol al actorului este Mike Hammer, un detectiv dur, protagonistul adaptării pentru televiziune a romanelor polițiste semnate de Mickey Spillane și pentru interpretarea scriitorului Ernest Hemingway în miniseria TV din 1988.

Pentru acest din urmă rol a câștigat un Glob de Aur și a fost nominalizat la un premiu Emmy.

Născut pe 2 iunie 1941, în statul american Georgia, Stacy Keach a debutat pe Broadway în 1965 și a primit patru premii Drama Desk pentru activitatea sa teatrală. În 2019, a fost inclus pe Hollywood Walk of Fame.

Arestarea din 1984 i-a pus cariera în pericol

Keach a fost arestat pe aeroportul Heathrow din Londra, după ce autoritățile au descoperit cocaină ascunsă în bagajele sale. A executat șase luni de închisoare dintr-o pedeapsă de nouă luni. Ulterior, a vorbit public despre dependența sa și a participat la campanii de prevenire a consumului de droguri.

A revenit în televiziune după perioada petrecută în închisoare. Primul său rol după eliberare a fost în filmul TV Intimate Strangers, alături de Teri Garr. Ulterior, a revenit și la personajul Mike Hammer, într-o producție difuzată de CBS în sezonul 1986–1987.

Stacy Keach a fost căsătorit de patru ori. În urma sa au rămas soția Malgosia Tomassi Keach și copiii Shannon și Karolina