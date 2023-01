A murit Gangsta Bo, fostă membră a grupului Three 6 Mafia. Avea 43 de ani VIDEO

Pe numele real Lola Mitchell, cântăreața rap a fost găsită moartă în casă duminică după amiază. Cauza morţii ei nu a fost dezvăluită.

Gangsta Boo, fostă membră a grupului rap din Memphis Three 6 Mafia, a murit la vârsta de 43 de ani, a confirmat colegul ei de trupă DJ Paul. Nu a fost comunicată cauza morții.

Rapperița, născută Lola Chantrelle Mitchell, s-a alăturat grupului în 1995, moment în care acesta și-a schimbat numele din Triple Six Mafia în Three 6 Mafia. În acel an, ea a apărut pe albumul lor de debut, Mystic Stylez, scrie theguardian.com.

Albumul "a deschis calea pentru un întreg subset al rap-ului din Memphis și avea să influențeze artiștii pentru deceniile următoare", a scris criticul Complex Justin Ivey la cea de-a 20-a aniversare a lansării sale. Revista a descris interpretarea lui Gangsta Boo ca fiind "impunătoare, preluând controlul oricărei piese atunci când ajunge".

A început un val de succes mainstream pentru grup. În 1996, au lansat Chapter 1: The End, urmând ca un an mai târziu să semneze cu Sony pentru a lansa Chapter 2: World Domination, care a fost certificat cu aur, cu vânzări de peste 800.000 de exemplare în SUA.

Propria casă de discuri a grupului, Hypnotize Minds, a lansat albumul de debut solo al lui Gangsta Boo, Enquiring Minds, în 1998, care a ajuns pe locul 15 în topul albumelor R&B/Hip-Hop din SUA și a produs hitul de durată Where Dem Dollas At.

Gangsta Boo s-a născut în Memphis la 7 august 1979 și a început să cânte rap în adolescență, scriind poezii de la o vârstă fragedă. "Provin dintr-o familie din clasa de mijloc care s-a mutat în cartier după ce părinții mei au divorțat, așa că am avut parte de ce e mai bun din ambele lumi", a declarat ea pentru revista i-D în 2014. "Este doar Memphis. Este un oraș cu ștaif."

Ea a atras atenția colegului ei de clasă DJ Paul când a cântat rap la un concurs de talente la vârsta de 14 ani. "El a vrut ca eu să intru pe caseta lui de mixaj, așa că am intrat pe caseta lui și am devenit foarte populară", a declarat ea pentru Passion of the Weiss în 2012. "Mi se cerea să apar pe mai multe melodii ale trupei Three 6 Mafia și am intrat în grup așa, pur și simplu. Oamenii continuau să mă solicite". Avea 15 ani când a înregistrat versurile pentru Mystic Stylez.

În ciuda faptului că este izolată în domeniul ei, a refuzat jocul industriei muzicale de a pune femeile rapperițe una împotriva celeilalte. "Toată lumea este diferită, eu nu văd asta ca pe un sport competitiv. Aș prefera să concurez împotriva acestor tipi. Nu prea mă uit la târfele astea."

Albumul din 2000 al trupei Three 6 Mafia, When the Smoke Clears: Sixty 6, Sixty 1, a fost certificat Platină. Acesta ar fi fost ultimul album al lui Gangsta Boo cu grupul. Ea a plecat pentru a se concentra pe cariera solo, dar în jurul lansării celui de-al doilea album al ei, Both Worlds *69, a luat o pauză de la lumina reflectoarelor, găsind în creștinism o ușurare pentru problemele sale, inclusiv depresia, dependența și sentimentul că "era sabotată în propria tabără".

Ea va mai lansa un album solo, Enquiring Minds II: The Soap Opera, în 2003 - și un EP colaborativ, Witch, cu colegul ei, rapperul Three 6 Mafia La Chat, în 2014.

În 2012, ea a declarat pentru Passion of the Weiss că visa să se retragă din rap pentru a deschide un magazin de înfrumusețare sau pentru a lucra ca director în industria muzicală: "Nu am de gând să-mi pierd timpul și restul anilor încercând să explodez, așa cum se spune".

În ultimele două decenii, Gangsta Boo a colaborat cu artiști precum Outkast, Lil Jon, TI, E-40, Run the Jewels, Blood Orange, Gucci Mane, Junglepussy, Yelawolf și Latto.

Avea în plan să lanseze un nou proiect în 2023, a declarat ea pentru Billboard în decembrie. "Trebuie să recunosc, cu respect și umilință, că eu sunt proiectul. Îmi aud cadența la o mulțime de bărbați și femei rapperi", a declarat Gangsta Boo pentru revistă.