50 Cent vine în România. Lista cerințelor speciale anunțate de solist

50 Cent este așteptat la București, în doar câteva zile, pentru a concerta în cadrul evenimentului Summer in the City. Pentru participarea sa, solistul are o serie de cerințe speciale pentru organizatori.

Artistul și echipa sa vor fi primiți într-o cameră tip suite la standarde VIP ce trebuie amenajată cu două canapele, două fotolii din piele, covoare asortate, palmieri și plante de decor din belșug, mai multe oglinzi, iar lumina și temperatura trebuie să fie neapărat reglabile.

Mâncarea trebuie pregătită cu 15 minute înainte de sosirea artistului și plasată în tăvi încălzite. Meniul solicitat de 50 Cent include preparate americane clasice precum Mac n Cheese, crispy strips, aripioare de pui BBQ, cheeseburgeri și friptură de vită, însoțite de sosuri picante, ketchup, maioneză și muștar american. Solistul preferă cheeseburgerii cu castraveți murați și friptura de vită bine făcută. Indicațiile sunt clare și pentru servire, preparatele vor fi prezentate pe farfurii de porțelan, cu tacâmuri de argint.

Artistul are o dietă echilibrată și evită consumul de zahăr, preferând jeleurile acre și ciocolata neagră de bună calitate la desert. În plus, 50 Cent își dorește să aibă în camera de primire platouri cu fructe, în mod special banane, mandarine, lămâi, afine și nuci caju crude.

Organizatorii au primit specificații precise și pentru lista de băuturi dorite de artist. 50 Cent va avea la dispoziție apă plată Smart Water sau Fiji, băuturi energizante și carbogazoase fără zahăr, bere de ghimbir și sucuri naturale de mere și portocale.

Înaintea concertelor artistul urmează o rutină de îngrijire a vocii ce include un ceai verde cu mentă, lămâie, ghimbir și mușetel. Tot pentru voce, pe lista de necesități a artistului se regăsesc bomboane pentru tuse și miere organică.

Artistul incontestabil al hiphop-ului internațional este capul de afiș al evenimentului Summer in the City care va avea loc pe 18 august la Romaero, București.