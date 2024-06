50 Cent cântă la Summer in the City, pe 18 august, la Romaero Bucureşti

Starul internațional 50 Cent va fi capul de afiş al evenimentului Summer in the City, un show cu surprize care va avea loc pe 18 august în Bucureşti, la Romaero.

Artistul va interpreta live câteva dintre hiturile sale, printre care „In Da Club”, „Candy Shop”, „Just a Lil Bit”, creând o atmosferă incendiară într-o producţie de amploare, oferind un show imersiv şi memorabil, informează organizatorii, într-un comunicat transmis marţi Agerpres.

Pe scenă, alături de 50 Cent, vor urca nume importante din hip-hop-ul local, primul artist confirmat fiind Puya& friends.

Show-ul de la Bucureşti face parte din turneul global „The Final Lap Tour” al 50 Cent, care cuprinde peste 103 spectacole în 35 de ţări. Turneul a început în America de Nord şi a continuat în Europa şi Australia, înregistrând peste un milion de bilete vândute, fiind sold-out în majoritatea ţărilor, notează Agerpres.

Biletele vor fi disponibile pe IaBilet şi Entertix.

Despre 50 Cent

50 Cent (Curtis Jackson) s-a născut în Queens, New York, și şi-a început cariera muzicală în 1996. În anul 2000 a înregistrat albumul de debut „Power of the Dollar" împreună cu casa de discuri Columbia Records.

În 2002, melodia „Guess Who's Back” a fost descoperită de celebrul Eminem, cu care a colaborat la compania Shady Records. De-a lungul timpului, 50 Cent a mai colaborat cu mari nume din industrie, precum Timbeland şi Justin Timberlake.

Ulterior a lansat albumul „Get Rich or Die Tryin”, iar marea lovitură muzicală a fost single-ul „In da club", premiat cu nouă discuri de platină de Recording Industry Association of America. În aceeași perioadă, artistul şi-a lansat propria casă de discuri G-Unit Records.

50 Cent are o stea pe The Hollywood Walk of Fame

De-a lungul carierei sale, 50 Cent a vândut peste 30 de milioane de albume la nivel mondial, primind numeroase premii.

A lansat Fundaţia G-Unity, pentru a sprijini programele care promovează abilităţile sociale şi de leadership ale tinerilor şi a devenit autor de cărţi motivaţionale.

În urmă cu zece ani, 50 Cent a înfiinţat G-Unit Films and Television Inc, iar în 2016, a primit o stea pe The Hollywood Walk of Fame şi a fost recompensat cu un premiu NAACP pentru cel mai bun regizor într-un serial dramă.