„Vocea României“: Iulian Nunucă a câștigat sezonul 10. Și-a învins în finală chiar profesoara de canto, pe Andra Botez

Marii favoriți ai sezonului 10 au fost Iulian Nunucă și Andra Botez. Câștigătorul a dezvăluit că Andra, „rivala“ din concurs, i-a fost profesoară de canto.

Concurentul lui Tudor Chirilă și-a demonstrat încă o dată calitățile vocale de excepție, trecând prin stiluri diverse, de la operă la muzică lăutărească, și a fost desemnat de telespectatori câștigătorul trofeului „Vocea României“ și al premiului de 100.000 de euro.

„Nu m-am așteptat vreodată să ajung în finală cu profesoara mea. Andra a fost profesoara mea de canto. O scurtă perioadă, dar a fost profesoara mea. Nu mă pot bucura așa cum știu eu s-o fac...“, a spus Iulian Nunucă atunci când a primit trofeul.

În gala de aseară a show-ului de la Pro TV, finaliștii au susținut fiecare câte trei momente artistice: unul solo, unul alături de antrenori și unul alături de invitați speciali. Andra Botez din echipa Irinei Rimes a deschis seara și a cântat alături de surorile Oșoianu și Damian Draghici, piesa „Ielele“, melodie pe care chiar Irina Rimes o cântă cu surorile Oșoianu.

Denis The Motans a mizat pe o piesă sensibilă pentru concurentul său, pe care l-a descris ca fiind, la rându-i, foarte sensibil. Debu a interpretat melodia „Say Something“, a lui Laurențiu Cazan. „Nu mă așteptam să ajung până aici“, a spus tânărul.

„Povestea ta nu e povestea lui Messi. Dar povestea ta poate inspira copiii din țara asta.

„Ești foarte ușor de iubit de către oameni“, i-a spus Teo Rose. „Băi, Debule, ești fenomenal! Ești din altă lume. Sunt fascinat de modul în care iese muzica din tine. Ești atât de natural“, a adăugat Denis, vizibil emoționat.

„Aprinde scânteia“ a fost melodia interprtată de Winael Baldus, alături de antrenorii lui, Smiley și Theo Rose. „All By Myself“ a fost melodia aleasă de Tudor Chirilă pentru Iulian Nunucă, iar acesta și-a demonstrat încă o dată calitătțile vocale excepționale și a smuls ropote de aplauze. Mai emoționați decât finalistul de 18 ani au fost antrenorul său și mama acestuia, aflată în public.

„Ești una dintre vocile spectaculoase ale acestei ediții. Dar lucrul care îmi place cel mai mult este că te bucuri de toate momentele de pe scenă. Bucuria de a face lucrurile care-ți plac nu ți-o va lua nimeni, niciodată. Și e gratis“, a spus Smiley. „Povestea ta nu e povestea lui Messi. Dar povestea ta poate inspira copiii din țara asta“, a completat Tudor Chirilă.

„Vocea României“: de la operă la muzică lăutărească

Debu și Carlaʼs Dreams au adus unul dintre cele mai bune momente ale finalei, un duet pe hitul „Sub pielea mea“. La momentul solo, Winael Baldus a primit de la antrenori melodia „SOS“ (Daniel Balavoine), o piesă dificilă și o alegere riscantă, după cum au spus antrenorii. Au riscat și au câștigat, căci Winael a oferit un moment extraordinar care a ridicat publicul în picioare și a făcut-o pe Theo Rose să plângă.

„Mi-e greu să vorbesc pentru că am avut emoții foarte mari pentru el și pentru piesa asta. Când ai de-a face cu o voce ca a ta, pe care o întâlnești o dată în viață, merită să-i dai ce poate să cânte. Eu cred că vocea ta este de nivel internațional“, a comentat Smiley.

„Time To Say Goodbye“ a fost momentul solo al Andrei Botez, iar profesoara de tehnică vocală și-a arătat potențialul. „Colegii mei au spus vorbe mari despre concurenții lor. Mie mi-a fost teamă s-o fac, dar acum nu îmi mai e. Andra, eu cred că tu ești noua Aura Urziceanu a României“, a spus Irina Rimes.

Ultima prestație în finală a lui Debu a fost alături de antrenorul său, pe melodia „Valuri mari“, o piesă foarte bine aleasă pentru a-l pune în evidență pe concurent.

Duetul lui Iulian cu soprana Irina Baianț, pe melodia „Hallelujah“, a lui Leonard Cohen, i-a adus concurentului aplauze la scenă deschisă. La fel de emoționantă a fost și apariția Andrei Botez alături de antrenoarea sa, cele două interpretând o piesă de Crăciun: „Have Yourself a Mery Little Christmas“.

Winael Baldus și Raluka au cântat împreună „How Am I Supposed To Live Without You“, iar Tudor Chirilă și Iulian Nunucă au încheiat seara cu un moment special, o piesă lăutărească, „Inel, inel de aur“. “Cred că o să-l fac mândru și pe tata“, a spus concurentul, care provine dintr-o familie de țigani lăutari.

În urma votului telespectatorilor, câștigătorul trofeului și al premiului de 100.000 de euro a fost desemnat Iulian Nunucă. Pe locul al doilea s-a clasat Andra Botez, pe 3 Teodor Debu, iar pe locul 4 Winael Baldus.