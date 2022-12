Ieșeanca Andra Botez de la „Vocea României” a cucerit o țară întreagă. „Ar fi un cadou foarte fain pentru fiica mea”

Andra Botez, concurenta de la „Vocea României“ pentru care Irina Rimes s-a așezat în genunchi, este profesoară de tehnică vocală și solistă în trupa de jazz care îi poartă numele.

O voce de aur, născută în Iași, Capitala Moldovei, a cucerit juriul Vocea României, dar și pe spectatorii care au votat-o și au trimis-o în finala competiției. Cu interpretări inedite și piese de milioane, Andra Botez a dus, cu adevărat, pasiunea pentru muzică la stadiul de artă care poate ridica săli întregi în picioare.

Andra este dovada clară a faptului că pasiunea nu are timp, și nici limite.

Mamă, profesoară și solistă

Are 38 de ani și este originară din Iași. A absolvit Facultatea de Filosofie - secția Sociologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, dar și Facultatea de Interpretare muzicală Secția Canto a Universității de Arte „George Enescu” din Iași, unde a studiat în perioada 2009 – 2013.

A început să predea lecții de canto în anul 2007. Are o experiență de peste 20 de ani în muzică și a interpretat în mod special melodii din stilurile Pop, Rock, Fusion, Soul și Jazz.

Este mamă, profesoară de tehnică vocală și solistă. Face față cu brio, mai ales că le poate îmbina. Îi cântă mezinei familiei, care adoarme pe melodii de milioane.

Dragostea adevărată se întâlnește la un concert

Ne mărturisește că a avut dintotdeauna o dragoste aparte pentru muzică, dar curajul pentru a intra cu adevărat în industrie l-a prins chiar când și-a cunoscut dragostea adevărată, pe Bogdan, care acum îi este soț.

„Soțul meu m-a motivat. Eu cântam și înainte să-l cunosc pe el, dar nu așa tare... și la propriu, și la figurat. Și de când l-am cunoscut pe Bogdan lucrurile s-au schimbat. Am început să cântăm împreună, el avea un band”, ne spune Andra Botez.

Cei doi s-au cunoscut în Iași, la un concert.

„Ne-am întâlnit la terasa prietenilor părinților mei. Bogdan cânta acolo, iar prietenii părinților mei au venit cu ideea să cânt și eu o piesă”, mărturisește ieșeanca.

Și, uite așa, acea piesă a fost începutul unei relații care durează de 15 ani, dintre care 12 de căsătorie.

„El mi-a spus că este în căutarea unei soliste și m-a întrebat dacă nu vreau să merg la o repetiție”, adaugă Andra Botez, amintindu-și de începuturile cu soțul ei.

Vocea României și cele două lumi

Participarea la „Vocea României” a venit ca o surpriză pentru Andra Botez, pentru că ideea a fost a colegilor ei de trupă.

„Am fost forțată de împrejurări. Cumva am fost amenințată de colegii din trupă, mi-au spus că dacă nu mă duc nu mai cântă cu mine. Îmi pare bine, dar nu-mi pare bine. Îmi pare bine că s-au întâmplat lucruri foarte faine și că am învățat multe lucruri, dar nu-mi pare bine că am fost despărțită de soțul meu, de fiica mea cea mare, de Iași. Dumnezeu mi-a dat o putere!”, ne spune Andra Botez.

A căutat mereu echilibrul între viața personală și cea profesională, motiv pentru care nu a căutat faimă, ci a căutat linia de mijloc.

„Am vrut să fiu liniștită. Știam că dacă vreau mai multă carieră, atunci trebuie să renunț la alte lucruri care țin de familie și invers. Nu am vrut să fac asta. Eram foarte ok. Aveam evenimentele, concertele și proiectele noastre. Adică eram foarte mulțumită cu ceea ce se întâmplă în Iași (...) Eu sunt obișnuită să cânt cu soțul meu. Să știu că este în spatele meu. Sunt obișnuită să cânt cu el. Îmi place să cânt la Vocea, dar mi-e dor de soțul meu”, adaugă ieșeanca.

O ieșeancă de finală

Andra Botez din echipa Irinei Rimes, Winael Baldus din echipa Smiley & Theo Rose, Teodor Debu din echipa Denis The Motans și Iulian Nunucă din echipa lui Tudor Chirilă sunt concurenții care au ajuns în marea finală „Vocea României” 2022.

Irina Rimes a ales pentru Andra Botez hitul „I Will Always Love You“, considerat un standard de aur la concursurile de talente. Spre deosebire de prestațiile sale anterioare, în care a improvizat foarte mult, în semifinală Andra Botez a mizat pe o interpretare aproape unu la unu cu originalul.

„A fost o interpretare perfectă a unei piese imense“, a spus Theo Rose.

Premiul, un cadou pentru fiica Andrei

Se poate spune că pe lângă talent, Andra a avut aproape zi de zi cel mai înfocat fan: fiica ei de un anișor. Artista sune că dacă ar câștiga, i-ar dedica premiul celei mai mici din familia Botez.

„Ar fi un cadou foarte fain pentru fiica mea. Sigur mi-ar spune că măcar atât merită și ea, după ce am fâțâit-o și cu trenul, și cu avionul, a dormit și pe toate canapelele. Ar fi primul concurs pe care l-aș câștiga. Am mai participat la concursuri și festivaluri, dar mereu s-a întâmplat câte ceva. Și ar fi un fel de confirmare că România m-a vrut pe mine, aș deveni o naționalistă convinsă, m-ar convinge pe mine că nu aș vrea să mai plec din țară vreodată. Cred că fiecare concurent se vede câștigător și se visează cu trofeul în mână. E un sezon de zece”, ne-a mărturisit artista.

Marea finală „Vocea României” va avea loc pe 23 decembrie 2023.