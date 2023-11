Tudor Chirilă dezvăluie ce se întâmplă în culisele show-ului „Vocea României”: Te întorci la viața adevărată VIDEO

Unul dintre antrenorii de la „Vocea României” a dezvăluit ce se întâmplă în culise. Tudor Chirilă a vorbit despre munca din spatele camerelor de filmat și a explicat de ce unii concurenți, foarte talentați, de altfel, nu ajung să se impună pe piața muzicală.

„E un volum de muncă mare. De exemplu, într-o perioadă foarte scurtă, concurenţii trebuie să învețe foarte multe piese. Fiecare echipă are șapte piese, iar tu, ca show, ca producţie, trebuie să faci 28 de piese într-un timp foarte scurt. Lucrul meu cu concurenții e partea cea mai frumoasă de la „Vocea României”, este partea care m-a ținut atât de mult în show-ul ăsta, pentru că am posibilitatea să-mi exersez niște valențe pedagogice, într-un loc în care nu am o asemenea responsabilitate cum aș avea într-o școală”, a spus Tudor Chirilă, conform libertatea.ro.

Despre faptul că unii concurenți nu ajung să se impună pe piața muzicală, Chirilă explică: „Vocea României este o producție uriașă, care te pune în valoare într-un timp scurt, într-o lumină de superstar. Dar după aceea te întorci la viața adevărată(...) Depinde mai ales de tine. Așa că da, poți să înveți să lucrezi în echipă, dar apoi trebuie să încerci să-ți construiești tu singur o echipă, să o convingi să-ți stea alături. Prin echipă înțeleg mai multă lume care face muzică sau care te ajută în sens muzical”, a încheiat Tudor Chirilă.

Vocea României: Confruntarea dintre Irina Florea și Norig, deși a fost una fenomenală, se încheie într-un mod total neașteptat

Vineri seară, 10 noiembrie, duetul dintre Cristina Budeanu și Alejandro Fernandez a ridicat sala în picioare: „Foarte frumos v-ați armonizat! Ea mi se pare că ar fi vrut să interacționeze mai mult cu tine. Ai fost un pic cam rușinos. Dacă ar fi să aleg, în schimb, vocea care mi s-a părut că a fost mai pregnantă pe piesa asta ar fi Alejandro”, a spus și Theo, iar Irina Rimes a menționat că și ea ar merge mai departe cu el. „L-am ales pe Alejandro doar ca stil. Mi se pare că Alejandro are un stil mai nou de a cânta, proaspăt”, a declarat Smiley, ulterior. Tudor Chirilă a decis să o salveze pe Cristina Budeanu, fiind impresionat de prezența scenică a acesteia: „Mi-a plăcut mult ce a făcut și rămân la părerea mea, că ea a fost stăpână acolo și că, față de blind-uri, el a devenit un personaj secundar în duet-ul ăsta”.