„Te cunosc de undeva!“. Anca Țurcașiu și Jean Gavril se transformă în doi artiști „uriași“ ai României: „Sunt nişte zei“ VIDEO

Cea de-a şaptea gală a show-ului de la Antena 1 vine cu o imensă provocare emoţională pentru cuplul de artişti format din Anca Ţurcaşiu şi Jean Gavril.

Dacă la finalul ediţiei trecute, cei doi au trecut prin chinurile semnului de întrebare la ruletă și nu au știut, până la antrenamente, ce transformare li se pregătește, momentul în care au aflat provocarea a fost unul la fel de încărcat de emoţie. Cei doi vor interpreta un duet celebru al actorilor Anda Călugăreanu şi Toma Caragiu, considerați unii dintre cei mai mari artiști români.

„Este foarte greu, pentru că am trăit mulţi ani alături de acest om absolut special. Amândoi sunt nişte zei! Am avut o strânsă relaţie de prietenie cu Anda, ba chiar pot spune că am crescut cu piesa asta! Sunt foarte fericită că mă voi transforma în Anda Călugăreanu!”, a dezvăluit Anca Ţurcaşiu la antrenamentul de canto, acolo unde au şi aflat ce le-a pregătit ruleta. La unison, cei doi artişti s-au declarat mai mult decât bucuroşi de provocarea primită.

Momentul lor pe scenă va fi cu-adevărat copleşitor nu doar pentru cei doi artişti, ci și pentru membrii juriului şi prezentatori. Pe Ozana Barabancea, momentul lor a cucerit-o încă din primele clipe „Am uitat să mai respir“, le-a mărturisit Ozana Barabancea.

Cum s-au descurcat cei doi cu cea mai nouă provocare venită din partea ruletei, dar şi momentele celorlalţi concurenţi vor putea fi urmărite sâmbăta aceasta, de la 20.00, la Antena 1.

Până atunci însă, cei de acasă îşi pot vota în continuare transformarea favorită din cea de-a şasea gală pentru Premiul de Popularitate din marea finală pe vot.a1.ro. După difuzarea galei pe TV, Zarug îi invită pe telespectatori în backstage-ul show-ului ca să urmărească un nou episod exclusiv online „Te cunosc de undeva!“ After Party, pe AntenaPLAY.