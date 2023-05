O nouă ediție spectaculoasă la „Te Cunosc de Undeva”! Concurenții au decis câștigătorii din a șasea gală

Sâmbătă seară a avut loc a șasea gală din cel mai nou sezon Te Cunosc de Undeva! în care telespectatorii au avut parte de transformări spectaculoase și momente speciale din partea concurenților.

Momentele concurenților de sâmbătă seară au fost diversificate, de la balade rock până la muzică românească. Cele opt echipe au făcut din nou performanță și au avut parte de transformăr spectaculoase cu care i-au impresionat pe jurați.

Nicole Cherry și Juno au umplut scena de energie pe ritmurile lui Pharrell Willims. Cei doi au studiat foarte atent evoluția artistului din cadrul galei Premiile Oscar și au reușit săredea cu multă energie piesa ”Happy”.

Damina Drăghici și Cristina Stroe au făcut un adevărat show cu transformarea în B.U.G Mafia și a lui Nico. Celebrul hit al anilor 2000, ”Cine e cu noi”, a răsunat în platoul emisiunii și toată lumea a cântat cot la cot cu concurenții.

Cea mai delicioasă transformare a serii a venit din partea echipei formată din Adda și Radu Bucălae. Decorul i-a fascinat pe jurați, iar transformarea celor doi a fost foarte apropiată de original cu interpretarea piesei ”California Gurls” de la Katy Perry și Snoop Dogg.

Un alt hit al anilor 2000 i-au făcut pe jurați să cânte alături de concurenți pe durata prestației. WRS și Emilian au făcut show cu transformarea în trupa Valahia și au cântat piesa ”Banana”, care stârnit multe amintiri.

Regalul rock al serii a fost oferit de Amna și Misha. Cele două artiste au cucerit publicul cu transformarea în solistul trupei Guns N' Roses, Axl Rose. Amna și Misha au interpretat excelent balada rock „Sweet Child O' Mine” care le-a adus și marea victorie din a șasea ediție.

Momentul emoționant al serii a fost oferit de Codruța Filip și Valentin Sanfira care au interpretat piesa ”Don't Go Breaking My Heart” a lui Elton John și Kiki. De asemenea, Anca Țurcașiu și Jean Gavril au stârnit melancolia juraților cu interpretarea piesei lui Toto Cutugno,"L'Italiano".

Câștigătorii galei a cincea, Radu Țibulcă și CRBL s-au transformat în The Bangles, "Walk Like an egyptian".

La finalul serii, jurații au acordat cel mai mare punctaj echipei formată din Damian Drăghici și Cristina Stroe. Concurenții au întors însă rezultatul în favoarea unei alte echipei după ce au acordat câte 5 puncte. Astfel, deși era pe locul 4 la finalul jurizării, Adda și Misha au ieșit câștigătoare datorită voturilor colegilor lor.