„Survivor România“. Bianca Patrichi a fost eliminată, dar s-a bucurat că a plecat ea și nu Andrei Krișan

Fosta Faimoasă a primit cele mai puține voturi de la telespectatori, dar s-a bucurat că strategia foștilor Războinici de a-l elimina pe Krișan a fost dejucată.

Andrei Krișan, din fosta echipă a Războinicilor, și Bianca Patrichi, din fosta echipă a Faimoșilor, au fost nominalizați pentru eliminare. După Consiliul de nominalizare, unde au apărut primele reproșuri, cei nouă concurenți rămași în cursă au comentat în tabără nominalizările.

A fost vizibilă mai mult ca niciodată ruptura dintre foștii Războinici (Alexandra Porkolab, Alexandra Ciomag, Dan Ursa, Andreea Moromete și Robert Moscalu) și fostele Faimoase (Carmen Grebenișan, Bianca Patrichi și Ștefania Stănilă), cărora li s-a alăturat de puțină vreme și fostul Războinic Andrei Krișan.

„Nu stau într-un grup cu orice preț, doar că să ajung mai departe în competiție“, a spus Krișan. Robert Moscalu și-a justificat din nou propunerea de eliminare a lui Krișan prin faptul că acesta a „trădat strategia“ foștilor Războinici, dar a recunoscut și că are ceva personal cu el. „Noi doi nu ne halim“, a spus Robert.

Cei 9 concurenți din tribul Taino au avut și un joc de comunicare, iar ca recompensă câștigătorii (foștii Războinici) au primit mâncărurile preferate, pe care le prepară de obicei mamele lor.

În Consiliul de eliminare, chiar dacă au acumulat frustrări sau nemulțumiri, Bianca Patrichi și Andrei Krișan s-au arătat mândri de evoluția lor în competiție. Rezultatul votului publicului a fost așteptat cu mari emoții de cei doi nominalizați, iar în urma voturilor telespectatorilor Bianca a părăsit competiția.

„Nu am niciun regret. Am arătat tot ce am mai bun. Mă bucur foarte tare pentru Krișan că rămâne. Era nedrept ce se întâmpla cu el“, a spus aceasta.