Șerban Huidu, uimit de prestația fratelui și a cumnatei sale la America Express: „Sunt o echipă bombă“

Șerban Huidu a declarat că își urmărește fratele și cumnata în provocările pe care le au de depășit în show-ul America Express și chiar s-a arătat uimit de cât de bine se descurcă aceștia. Vlad Huidu și Giulia Anghelescu fac echipă la emisiunea de la Antena 1.

„Să știi că emisiunea este foarte interesantă, iar Vlad și Giulia sunt peste așteptările mele. Mă așteptam să facă o figură frumoasă, ca să folosim un termen la modă, dar au fost peste. Ea este foarte ambițioasă și el foarte descurcăreț. Deci, sunt o echipă bombă”, a spus prezentatorul TV, conform ego.ro.

Văzându-l cât de bine se descurcă la probe și pe traseu, Șerban Huidu mărturisește că se vede concurând umăr la umăr cu fratele său într-o astfel de competiție, mai ales că nu este deloc strâin de acest gen de format, de a călători în mai multe țări și orașe doar cu un rucsac în spate. Până în prezent, Giulia și Vlad au trecut de probele din Columbia și au ajuns în Ecuador.

Între Giulia și Vlad Huidu este o diferență de vârstă de 3 ani. Giulia are 39 de ani, iar soțul ei are 42. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu 20 de ani și sunt căsătoriți din anul 2012. Cuplul are doi copii.

Prima echipă eliminată

Pe 8 noiembrie 2023, Cleopatra Stratan a transmis un mesaj emoționant în mediul online, după eliminarea de la America Express - Drumul Soarelui. Soția lui Edward Sanda a vorbit despre aventura din Columbia.

„Pentru noi competiția se încheie aici, în Columbia! Suntem recunoscători și onorați că am avut șansa unică de a participa în @americaexpressromania, mai ales împreună!A fost o experiență în toate nuanțele: mai bune, mai rele, mai frumoase sau mai grele și chiar dacă nu am avut atâta noroc în competiție, cu siguranță va rămâne pentru noi experiența UNICĂ a vieții noastre! Mulțumim din suflet tuturor colegilor, prietenilor și oamenilor dragi, care ne-au susținut! Vă iubim!”, a scris artista și în numele lui Edward Sanda.