„Românii au talent“. Sofia Neacșu l-a cucerit pe Mihai Bobonete: „Tu meriți să câștigi anul acesta“

Cu un moment artistic de operă și musical, fetița de 11 ani a avut un număr unic în istoria show-ului, cred membrii juriului.

Sofia Neacșu este cântăreață de operă și are o voce cu totul ieșită din comun. Părinții au susținut-o mereu în pasiunea ei și au încurajat-o, astfel că a venit la „Românii au talent“ cu un moment special. Ținuta sa, jumătate rochie, jumătate pantalon, a fost „în ton“ cu numărul său ce a îmbinat operă, musical și teatru. Momentul artistic susținut de Sofia Neacșu nu numai că a fost spectaculos, ci și foarte greu din punct de vedere vocal. „E foarte greu ceea ce face. Barbra Streisand când era mică“, a comentat Smiley din culise.

„Românii au talent“: număr unic

„Eu te suspectez pe tine că ai fi supradotată! Cred că ești un copil care are ceva în plus față de ceilalți copii. Ceea ce am auzit și ceea ce am văzut este de domeniul irealului. Nu am văzut asta în sutele de numere de la «Românii au talent», nu am văzut nici pe internet și vreau să înțeleagă toată lumea că ceea ce am văzut în seara asta este ceva aproape unic. Dacă vorbim de talent, tu meriți să câștigi «Românii au talent» anul acesta, de departe“, a comentat Mihai Bobonete.

„Ești de senzație și ești o senzație! Am văzut ceva ce n-am mai întâlnit de când fac emisiunea asta“, i-a spus și Andi Moisescu. Cu patru de „DA“, Sofia Neacșu a trecut în etapa următoare la „Românii au talent“.