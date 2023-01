Darius Mabda, câștigătorul „Românii au talent”, a impresionat juriul „America's Got Talent”: „Ești incredibil!” VIDEO

Câștigătorul ediției de anul trecut a concursului Românii au talent s-a calificat în etapa următoare la concursul „America's Got Talent: All Stars”. Darius Mabda, de doar 14 ani, i-a impresionat pe jurații Howie Mandel, Simon Cowell și Heidi Klum de la „America’s Got Talent”.

Cei trei jurați au avut numai cuvinte de laudă la adresa băiatului din România care a vrut să danseze în America, deși când s-a prezentat pe scenă a fost copleșit de emoții.

„Ești o combinație între Nadia Comăneci și Mihail Barîșnikov. Ești un dansator extraordinar, ești un acrobat și un atlet. Ai unul dintre cele mai extraordinare talente din lume și cred că fanii sunt încântați de ceea ce au văzut”, a spus Howie Mandel după prestația lui Darius de la AGT. „Erai foarte emoționat, a început prestația ta și aveam impresia că am mai văzut asta înainte. Dar apoi... totul s-a schimbat. Am foarte mult respect pentru tine”, a spus și Simon Cowell. „Ești incredibil. A fost absolut minunat. Ne-ai tăiat răsuflarea când ne uitam la tine. Nu e de mirare că ai câștigat”, a spus Heidi Klum, referindu-se la faptul că Darius a câștigat ediția din România a concursului de talente.

Concurs pentru toți câștigătorii și finaliștii

Darius Mabda a câștigat sezonul 12 din 2022 al emisiunii Românii au talent, premiul cel mare fiind de 120.000 de euro. De asemenea, el a mai luat și premiul pentru originalitate, în valoare de 10.000 de euro.

El a participat apoi la „America's Got Talent: All Stars” concurs la care se prezintă câștigători și finaliști din cadrul tuturor concursurilor ce fac parte din franciza „America's Got Talent”.

Băiatul, originar din Oradea, a primit un Golden Buzz de la mihai Bobonete în preselecțiile de la Românii au talent, ceea ce l-a trimis direct în semifinală. Voturile publicului ș-au calificat, apoi, pentru finală, iar ulterior l-au desemnat câștigătorul concursului.

Adolescentul spune că a început să danseze din joacă, acum șase ani, iar joaca asta a început să-i aducă satisfacții. Inițial încerca să imite diverse dansuri de la televizor sau de pe inter, după care le-a cerut parinților să-l ducă la o școală, potrivit Știrile Pro TV.