Publicul Netflix nu uită și nu iartă. Utilizatorii „taxează“ zilnic platforma pentru costurile suplimentare impuse recent

Taxa suplimentară lunară de 2,90 euro pentru partajarea contului îi nemulțumește profund pe utilizatorii platformei de streaming.

În urmă cu trei săptămâni, Netflix a început să trimită notificări utilizatorilor din România prin care anunţa că intră în vigoare aşa-numită taxă de account sharing. Mai exact, cei care partajează contul de Netflix cu alte persoane vor trebui să plătească o taxă lunară de 2,90 euro pe lună pentru fiecare utilizator suplimentar.

Această măsură a fost luată și în alte țări, iar platforma și-a asumat pierderile generate de retragerea mai multor utilizatori, în primă fază, estimând că aceștia vor reveni ulterior pe Netflix.

Măsura vine în contextul în care intensificarea concurenței și apariția unor noi servicii de streaming, printre care Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, Apple TV Plus, a început să pună capăt supremației Netflix Anul trecut, Netflix a înregistrat cele mai mari pierderi de abonați din ultimul deceniu.

Măsura introducerii taxei de 2,90 euro pentru fiecare utilizator suplimentar i-a nemulțumit pe foarte mulți dintre utilizatorii români, așa cum reiese din comentariile acestora de pe pagina oficială de Facebook a platformei.

Postarea inițială prin care se anunțau schimbările tarifare a atras un val uriaș de antipatie. Deși au trecut trei săptămâni de la acel moment, la aproape orice postare despre filme sau seriale Netflix apar comentarii negative ale utilizatorilor nemulțumiți de noua taxă, dar și de faptul că platform nu mai oferă producții atât de interesante ca în anii trecuți.

Iată ce au spus comentatorii pe pagina de Facebook a platformei Netflix

„Netflix, dacă nu știați ce să vedeți, puteați încerca un film de pe Disney+ sau HBO Max. În ultimul timp, la voi am găsit doar mofturi multe, prețuri mari și filme slabe... La revedere!“.

„Din 10 iunie nu mai sunt clientul vostru, nu am de gând să vă dau 3 euro ca să mă pot uita la muncă sau în concediu“.

„Ați ales greșit țara unde să faceți asta, pirateria e la liber și deja ofereați cel mai scump serviciu de streaming de pe piață. O idee mai bună decât oferirea unui serviciu atât de scump ar fi tăierea de 75% din bugetul producțiilor proprii Netflix, care sunt cel puțin jalnice“.

„Adevărul e ca aveți și conținut de calitate, ca să impuneți reguli stricte. Acum un an și jumătate, când am activat contul, chiar aveam ce vedea. Dar acum, cred că sunt 2 luni de când nu m-am mai uitat la nimic, pentru că nu am la ce. Producții de umplutură. Ceea ce va face decizia de dezabonare mult mai ușoară. Doar nu vă închipuiți că o să plătesc 60 RON, pentru Romina și Adela. It was fun while it lasted!“.

„ Nu putem să ne mai uităm la Netflix fără să ne amintim că vor să ne jupoaie de bani pentru a împărți contul cu cei dragi“.

„Era mai cool când Netflix când nu mă întreba să fac update la «household» de fiecare dată când mă logam din altă locație. E timpul să ne despărțim“.

„Am anulat abonamentul, sunt alte platforme care își respectă audiența“.

„Am anulat abonamentul, practic, nu ai ce vedea. Tot ce e nou sunt porcării, am trecut pe Disney+, e super“.

„Calitate? Nimic bun de văzut și e și scump, platforma e în cădere liberă. Sper să se dezaboneze cât mai multă lume. De când decide Netflix că o familie e obligată sa trăiască în aceeași casă?“