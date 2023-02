Premieră la „Survivor România“: patru nominalizări pentru eliminare fac ravagii în tabăra Faimoșilor

Faimoșii continuă să piardă probe, iar situația din tribul lor devine dramatică: jumătate din echipă e propusă pentru eliminare.

După ce săptămâna trecută au pierdut doi concurenți – pe Jorge, care s-a accidentat și a fost nevoit să se întoarcă în România, și pe Vica Blochina, eliminată în urma votului publicului – spiritele s-au mai calmat printre Faimoși. Însă nu a fost suficient ca ei să se mobilizeze și să câștige primul joc de imunitate al săptămânii.

Din această săptămână, lucrurile au devenit mult mai grele pentru concurenți, căci reality show-ul de la Pro TV are nu unul, ci două jocuri pentru imunitate.Faimoșii au pierdut pe traseu nu doar imunitatea, ci și o recompensă constând în mâncare, mai exact pate de ficat.

„Survivor România“: ce spun concuren'ii nominalizați

La Consiliul de nominalizare a avut loc o premieră. Întrucât a fost egalitate la voturi, câte trei voturi atât pentru Remus Boroiu, cât și pentru Bianca Patrichi, ambii au fost nominalizați pentru eliminare. Totodată, câștigătorii imunității individuale de la Faimoși, Ada și Doc, au făcut și ei câte o nominalizare.

Ada i-a întors „serviciul“ lui Kamara (care a nominalizat-o în Consiliul trecut), iar Doc a nominalizat-o pe Carmen Grebenișan (cu care a avut o mică dispută la una dintre edițiile precedente). Astfel jumătate din echipa Faimoșilor este propusă pentru eliminare, iar publicul va decide cine va părăsi competiția.

„Vă spun sincer că mi-a stat puțin inima când vedeam voturile ieșind de acolo. Dar mă așteptam, într-un fel. Sesizez o coaliție între fete, care l-au votat pe Remus, și una între băieți, care m-au votat pe mine", a declarat ea.

„Deși mă bat cu pumnul în piept, ca să par puternică, eu n-am avut încredere în mine, când am venit în acest concurs. Eu nu sunt o persoană care are prea multă încredere în ea și tocmai de asta mă aventurez în tot felul de situații, ca să văd cât pot să duc. Mi se pare incredibil că am ajuns până aici, n-am crezut, dar îmi doresc foarte mult să rămân în competiție“, a spus Carmen Grebenișan.

„Primesc cu demnitate această nominalizare din partea Adei, nu mă supăr pe ea, nu o iau nici măcar ca pe o replică la nominalizarea pe care eu i-am dat-o săptămâna trecută“, a declarat Kamara.

„Aș vrea să mă las în voia Dumnezeului nostru, care e deasupra, și a Dumnezeului nostru publicul. M-am adaptat foarte bine în acest concurs, nu sunt slăbit, sunt un sportiv care crește pe traseu și pot să slujesc această echipă pentru a învinge Războinicii“, a încheiat Remus.