„Survivor România“. Vica Blochina a fost eliminată, Jorge a plecat și el acasă, accidentat. Cum a reacționt Bianca Patrichi VIDEO

Vica a declanșat recent un scandal imens în tabăra Faimoșilor și a părăsit competiția în urma votului publicului.

Vica Blochina, Doc și Ada Dumitru au trăit mari emoții în Consiliul de eliminare, însă fosta balerină a primit cele mai puține voturi, astfel că a părăsit reality-show-ul de la Pro TV. Vica Blochina și Bianca Patrichi au avut cel mai mare conflict din acest sezon, iar Bianca a răsuflat ușurată când a auzit numele cocurentului eliminat.

Faimoșii au pierdut în această ediție doi coechipieri: pe Vica, eliminată în urma votului publicului, și pe Jorge, care a fost nevoit să părăsească reality-show-ul în urma unei accidentări la genunchi. Medicii nu i-au mai permis să continue competiția, deoarece avea nevoie de ajutor medical și de recuperare, ceea ce nu ar fi fost posibil în jungla din Republica Dominicană.

„Survivor este cea mai grea competiție din lume. Sunt foarte fericită că am făcut parte din această echipă, sunt fericită că am cunoscut acești oameni. Am făcut față“, a spus Vica. La final, și-a îmbrățișat toți colegii, inclusiv pe Bianca.

„Survivor România“: Războinicii au câștigat încă un joc

Faimoșii au pierdut și primul joc de comunicare din acest sezon, care le-ar fi dat șansa să primească mesaje de acasă, de la cei dragi.

Când Daniel Pavel i-a anunțat pe concurenți ce premiu îi așteaptă, cei prezenți au fost extrem de emoționați, însă Războincii au fost mult mai determinați și au câștigat proba.

Frustrările și tensiunea acumulată până acum, dar și eșecul la această probă cu miză atât de mare, au declanșat un episod dramatic în tribul Faimoșilor, iar Doc a avut o cădere nervoasă și a plâns în hohote. „Nu poți să-mi ceri să nu mă doară“, i-a spus lui Ionuț Iftimoaie, care încerca să-l calmeze.

De săptămâna viitoare, competiția devine și mai grea pentru concurenți, care vor avea două jocuri de imunitate săptămânal.