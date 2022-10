„Chefi la cuțite“: Matteo Afloarei, un adolescent cu nanism, i-a cucerit pe chefi

Concurentul are 14 ani, a crescut în Italia și i-a emoționat profund pe cei trei membri ai juriului. Acesta le-a scris o scrisoare înduioșătoare.

Matteo s-a născut în Italia, dar mama lui este din România. Urmărește de multă vreme show-ul culinar de la Antena 1 și și-a dorit foarte mult să participe la emisiune și să-i impresioneze pe chefi cu talentul său. Ceea ce s-a și întâmplat în ediția de luni seara, când concurentul a pregătit paste carbonara, un preparat pe care chefii l-au savurat și l-au apreciat.

Mai mult decât atât, mama lui Matteo a pus pe bandă, alături de cele trei farfurii, o scrisoare în limba italiană, pe care a descoperit-o printre lucrurile lui Matteo. La 9 ani, acesta a primit o temă la școală și a scris o scrisoare în care spunea că iubește să gătească și că vrea să devină bucătar.

„O păstrez de când avea 9 ani. Matteo a fost un copil dorit. Când eram însărcinată în patru luni, am fost la control și am fost întrebată dacă am pe cineva mic de statură în familie. Le-am spus că bunicii mei sunt minioni. Au urmat alte analize, iar medicii și-au dat seama că e ceva, dar eu nu înțelegeam... Pentru mine a fost o traumă toată perioada sarcinii, pentru că nu știi ce este în interior. Acum are 14 ani și nu m-a întrebat niciodată de ce este mic. Nu-i diferit de alți copii“, a spus mama, emoționată, lui Matteo.

„Chefi la cuțite“: cine a câștigat amuleta

Adolescentul a mărturisit că preferatul lui este Sorin Bontea, pentru că „e glumeț“. „Ești foarte talentat și, în plus, chiar știi despre ce vorbești. Eu cred că tu vei ajunge foarte departe“, a spus Florin Dumitrescu. Matteo a primit trei cuțite de la chefi, care i-au spus că pastele lui au fost în „top 3 carbonara de la cele 10 sezoane «Chefi la cuțite»“.

Lupta pentru amuletă i-a pus pe chefi pune în fața unei provocări de care nu au mai avut parte: să gătească folosind doar ustensile foarte mici. „Mi-au dat lăcrimuțele! Eu n-am făcut de mâncare în viața mea pentru un sfert de porție. Zici că am două mâini stângi“, a reacționat Cătălin Scărlătescu la vederea oalelor de dimensiuni reduse.

„Treaba asta pe care o facem acum n-am făcut-o niciodată. E incredibil de greu, mă doare capul de cât m-am concentrat să gătesc în miniatură“, a comentat și chef Florin Dumitrescu, care, de altfel a și câștigat amuleta din această ediție „Chefi la cuțite“.