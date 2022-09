Irina Rimes, în lacrimi la „Vocea României“ după melodia unei concurente din Harkov: „Sunt mândră de noi că putem fi solidari“

Cântăreața Irina Rimes a explicat povestea melodiei cu care o refugiată din Ucraina a cucerit inimile juraților și spectatorilor emisiunii „Vocea României”.

„Pentru cei care nu știu, piesa asta are o poveste. Nu aș vrea să intru în detalii politice, pentru că este strict legată de politică“, a spus Irina Rimes.

„Adică nu ai vrea să spui că Putin e un criminal“, a completat Tudor Chirilă.

„Piesa asta a fost cântată la Eurovision de cântăreața Jamala, una dintre preferatele mele din Ucraina. Piesa este despre cuvântul care nu se poate rosti în Rusia: cuvântul război este cenzurat în Rusia și pentru locul I la eurovision, Jamala s-a luptat cu Rusia”, a povesti Irina Rimes.

Cântăreața a amintit de momentul anexării Peninsulei Crimeea, din 2014, an în care a avut loc și lupta amintită de pe scena Eurovision.

„Țin minte anul ăla, 2014, atunci când a început războiul, atunci când noi toți am fost devastați de ce se întâmpla în regiunea din Donbas, când lupta se ducea, o dată pe front și a doua oară în finala de la Eurovision. Când a câștigat Jamala cu piesa asta, eu am deschis șampania și am plâns“.

În urma momentului, Irina Rimes a mai spus că este mândră de România, care acum este și țara sa, dar și de Republica Moldova, după care a mers să o ia în brațe pe Marina Nanava.

„Sunt mândră de țara mea, România, dar și de Moldova, pentru că au sărit în ajutor când a fost nevoie cel mai mult. Am fost voluntar din primele zile la aeroport, unde am ajutat ucraineni care nu știu limba engleză. Este foarte greu să accepți că în zilele noastre se poate întâmpla așa ceva. Sunt mândră de noi că putem fi solidari”, a spus cântăreața cu lacrimi în ochi.

Cântecul „1994”

Melodia pe care Marina Nanava a ales-o a fost una cu o puternică încărcătură emoțională pentru concurentă.

Cântecul ales de tânără – interzis în Rusia – intitulat „1944” și compus de către artista ucraineană Jamala, descrie povestea tătarilor care au fost deportați în Crimeea de către Stalin.

„Descrie tot ce se petrece acum în țara mea”, și-a justificat, cu emoție, alegerea muzicală concurenta.

Cine este Marina Nanava

Marina Nanava, originară din Harkov, unul dintre orașele ucrainiene care au fost puternic vizate de tirurile cu rachete rusești, a fugit din calea războiului și a ajuns în România. Ea are 21 de ani și este solistă în țara sa. Cu puțin curaj și după câteva clipe de gândit, tânăra a decis să participe la Vocea României.

Irina Rimes a fost fermecată de vocea și povestea ei și a decis să o primească în echipa sa.