Florin Dumitrescu rupe tăcerea despre „Chefi la Cuțite”: „Mi-am pierdut dreptul de a fi cine sunt” VIDEO

Florin Dumitrescu, unul dintre cei trei celebri bucătari din echipa „Chefi la cuțite”, a decis să rupă tăcerea și să-și exprime public profundele nemulțumiri, după plecarea din emisiunea culinară care l-a consacrat.

Împreună cu colegii săi, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, Florin este implicat într-un conflict cu Antena Group, trustul de televiziune care deține Antena 1, care i-a dat în judecată după ce au decis să nu mai participe la filmările noului sezon.

Într-un videoclip postat pe Instagram, Florin Dumitrescu a mărturisit că se confruntă cu două procese pe rol și notificări din partea avocaților, iar incertitudinea privind deznodământul îi afectează viața de zi cu zi.

„Sunt foarte multe chestii de clarificat și multe aspecte pe care nu le pot clarifica, de altfel, fără să fiu acuzat după aceea de cine știe ce. Și în condițiile în care ne aflăm acum, în condițiile în care mă aflu acum cu procesul pe rol, cu amenințări de la avocați – cred că nici amenințare nu pot să le numesc: cu notificările pe care le primesc de la avocații fostului trust cu care am colaborat... Da, e sensibilă povestea. Nu știu cum să fac legătura cu toate articolele negative din presă din ultima perioadă și cu toate conturile de TikTok care mă dau divorțat de familie și în care apar tot felul de probleme personale care nici măcar nu sunt reale, de altfel, cu situația în care ne aflăm”, spune el.

Fostul jurat al emisiunii a transmis inclusiv că simte cum libertatea de a fi el însuși i-a fost suprimată, întrucât confidențialitatea contractului semnat îi limitează posibilitatea de a vorbi deschis despre situație.

„Adică nici nu știu: am voie, sau nu am voie să fac acest filmuleț, să-l postez, să-l fac public? Mi se pare că e așa, într-o zonă super gri. Eu, ca persoană publică sau privată, nu contează, eu ca persoană mi-am pierdut dreptul la libera exprimare, mi-am pierdut dreptul de a fi cine sunt, mi-am pierdut toate drepturile posibile, doar pentru că am semnat un contract.”, este o parte din mesajul său.

Florin Dumitrescu a mai dezvăluit că, de-a lungul celor nouă ani petrecuți în emisiune, a făcut anumite compromisuri și sacrificii, iar conflictul cu vechiul loc de muncă i-a lăsat un gust amar. Bucătarul a mărturisit că singura speranță o are în (...)

