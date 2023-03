Crina Abrudan, eliminare cu scântei de la „Survivor”: „Te porți ca un jeg”

Crina Abrudan, fostă prezentatoare TV și soția lui Gabi Popescu - component al Generației de Aur, a fost eliminată de la Survivor. La plecare, ea a avut un conflict cu o coechipieră, iar schimbul de replici nu a fost deloc unul elegant între cele două.

„Domnul Dan, nu am niciun regret, nici că am venit, nici că plec. Am venit aici strict pentru mine. Nu am venit nici pentru mama, nici pentru soțul meu, nici pentru altcineva, nu am venit să demonstrez ceva, cuiva, pentru că lucrurile demonstrative în viață nu prea ies. Am venit pentru mine pentru că urmăream formatul de mult și îmi doream să ajung aici”, a explicat înainte să se despartă de colegii ei din echipa Faimoșilor.

Înainte de a părăsi definitiv Survivor România 2023, Crina Abrudan a avut o ceartă cu Bianca Patrichi, colega ei de echipă. „Pentru mine, ești o dezamăgire”, i-a spus fosta prezentatoare de știri dansatoarei și coregrafei Bianca Patrichi.

Crina a încercat să se apropie de Bianca, însă aceasta a răbufnit: „Nu mă mângâia, te rog frumos, pe cap așa pentru că nu ți-am făcut absolut nimic să te porți ca un jeg…”.

Gabi Popescu, în apărarea soției sale

Un alt moment dificil a avut loc atunci când, înainte de a fi eliminată, concurenta a fost jignită de Mihai Zmărăndescu, fiul lui Cătălin Zmărăndescu. Soțul ei a avut o primă reacție, scrie GSP.

„Eram sigur că Crina nu va putea dormi în seara asta, pentru că am votat-o eu”, a spus luptătorul MMA, care și-a și justificat alegerea.

„Ea, de când a venit aici, a intrat în toate certurile”. „Votul meu nu a fost sportiv, a fost social, pentru că ea, de când a venit aici, a intrat în toate certurile, iar pe mine mă deranjează și mă bruiază psihic chestia asta. Eu, spre deosebire de tine Crina, nu am trăit cu un prompter în față, care să-mi spună ce și când să vorbesc”, a comentat Mihai Zmărăndescu despre Crina Abrudan.

„În comparație cu un sportiv, o fată care a citit de pe prompter și a prezentat știri sportive cred că se descurcă foarte bine. Dintre toate comentariile pe care le-a avut acest băiat (n.r. Mihai Zmărăndescu), m-au deranjat unele simple: de exemplu, după o probă la care Crina, Iftimoaie și DOC trebuiau să sprijine acele suporturi, ca acest băiat să treacă de pe o platformă pe alta, el o certa pe Crina că nu poate să-i țină suportul. Păi, cum să țină suportul o fată de 45 de kilograme unui băiat de 135 de kilograme? Este destul de greu. Problemele sunt de mult, nu de ieri, de astăzi”, a explicat Gabi Popescu, conform protv.ro.