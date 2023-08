Cosmin Natanticu, noul membru al juriului „iUmor“. Pe cine a înlocuit

După plecarea lui Mihai Bendeac, show-ul de comedie a trecut prin mai multe schimbări. În doar un an, patru nume noi au ajuns la masa juriului.

Din această toamnă, actorul va porni, alături de colegii săi, în căutarea celui mai amuzant concurent, într-un sezon care se anunţă cu totul neaşteptat.

După ce prezentatorii show-ului de umor, Șerban Copoț și Dan Badea, au fost înlocuiți de Emi și Cuza, la masa juriului vine un comediant nou. Cosmin Natanticu îl înlocuiește pe Nelu Cortea, căruia nu i s-a mai prelungit contractul.

Alături de Delia, Cheloo şi Cătălin Bordea, acesta va porni în căutarea celui mai amuzant concurent, în sezonul 15 „iUmor“. Cosmin Natanticu a mai participat la emisiune, în calitate de invitat special.

„Am primit cu mare bucurie propunerea de a face parte din juriul emisiunii «iUmor», în sezonul cu numărul 15, şi aş putea spune că e un vis împlinit. Trebuie să recunosc că sunt foarte emoţionat, deşi ştiu că mă voi integra destul de uşor. Am o relaţie foarte bună cu toţi membrii juriului şi cu toată echipa, având în vedere faptul că am fost de foarte multe ori invitat special în cadrul emisiunii. Nu vreau să-mi fac prea multe scenarii, vreau să iau totul pas cu pas şi să mă bucur de spectacolul de pe scenă şi nu numai! Ah, abia aştept să mănânc din mâncarea Deliei“, a dezvăluit Cosmin Natanticu.

După plecarea lui Mihai Bendeac, în juriul show-ului de umor au fost făcute mai multe schimbări. Mai întâi, în locul lui Bendeac a venit Costel Bojog, apoi acesta a fost înlocuit de doi actori de stand-up, Nelu Cortea și Cătălin Bordea, iar ultima schimbare este venirea lui Cosmin Natanticu.