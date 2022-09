Cornel Palade, eliminat de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“. S-a autosabotat pentru a-l salva pe Giani Kiriță VIDEO

Actorul Cornel Palade a preferat să-l salveze de la eliminare pe Giani Kiriță și a părăsit competiția desfășurată în jungla din Republica Dominicană.

La proba eliminatorie din cea de-a șasea ediție a concursului, difuzată marți seara, la Pro TV, au participat Cristi Mitrea, Cornel Palade și Giani Kiriță. Proba a fost câștigată de luptătorul MMA. Cornel Palade mai avea un singur pas pentru a încheia pe locul al doilea și, implicit, pentru a-l trimite pe Giani acasă. Actorul s-a oprit, pur și simplu, și l-a așteptat pe Kiriță să încheie proba înintea sa, potrivit cancan.ro.

La aproape 70 de ani, Cornel Palade a avut curaj să se aventureze în competiția de la Pro TV. Cât timp a stat în jungla din Republica Dominicană, a avut și un conflict puernic cu o altă concurentă, Bia Khalifa, iar colegii de emisiune cred că și-a dorit să plece acasă.

„Au fost surprinși și impresionați de gestul făcut de acesta. A fost cadoul lui Cornel pentru noi toți. N-a vrut să plece Giani“, a spus Ruxi.

„Pentru el este mai importantă ieșirea (din concurs – n.r.) decât orice a făcut pe-aici“, a spus actrița Tania Popa

„Eu plâng foarte rar, dar acum am plâns ca la un tată, mi-am adus amite că eu nu am tată. Știu că și-a dorit să ajungă acasă și de asta a făcut-o. Altfel plecam eu. Am câștigat un prieten, abia aștept să ne revedem acasă“, a spus și Giani Kiriță, fără să-și poată stăpâni lacrimile.

Show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“, difuzat în serile de duminică, luni și marți, se va muta în zilele de marți și joi, de la ora 21.30.