Concurentul trimis în Exil spune că se simte trădat

Zanni spune că s-a simțit trădat: “M-am simțit trădat ca la prima dragoste când mi-am rupt capul pentru echipă”. Ce le reproșează lui TJ Miles și Ștefaniei Ștefan.

Opt concurenți se mai luptă pentru marele premiu și pentru trofeul sezonului suprem Survivor All Stars. Iar unul dintte ei trebuie să facă față provocărilor unui Exil extrem de complicat.

E vorba de Zanni, care e cât se poate de sincer, dar și tot mai ambițios.

„Mi se pare o oportunitate să te creadă toată lumea eliminat, mi se pare tare că toți au recunoscut că sunt cel mai bun când am plecat. (...) Și când mă întorc...M-am simțit trădat ca la prima dragoste. M-am îndrăgostit de o fată când eram mai mic, fata aia și-a bătut joc. Exact așa m-am simțit și acum când mi-am rupt capul pentru echipă. Am făcut o strategie colaterală nu ca să dau pe cineva afară, ci ca să o protejez pe Ana. Ana care oricum a cedat, din toate punctele de vedere....L-am văzut pe TJ destul de nemulțumit de faptul că Ștefania a plâns pentru mine. De ce să fii, vărul meu, nemulțumit!? De ce să nu înțelegi că am fost eu, Ana, Ștefi și abia după ai fost și tu. Cum poți să îmi întrebi tovarășele, surorile, de ce plâng pentru mine. (...) TJ a încercat să mi le ia pe fete, să rămână el cu ele. (...) Spunea că suntem frați. Un frate se comportă ca un frate.Și Ștefania Ștefan, credeam că e loială față de echipă, dar dacă și-a pupat brățara înseamnă că voia să câștige ea. De ce să pupe brățara? Sau măcar o pupa când ajungea în camp. (...) Eu știu că pupa brățara când câștiga. (...) Dacă vrei în finală, să vrei cu cei mai buni, dacă crezi că meriți în finală.”

În același timp, în care Zanni, care se simte foarte singur pe Insula Exilului și se descurcă așa cum poate, norocoșii câștigători ai recompensei se simt extraordinar într-o excursie cu elicopterul în Las Terrenas, cu o cazare de lux cu multă mâncare și cu pregătiri pentru o vizită pe mare, în care au putut vedea balenele.

În această ediție, după o competiție acerbă, Andrei Ciobanu a primit colanul de imunitate și pe unii îi bucură - sau cel puțin îi mai liniștește puțin și pe alții îi supără foarte tare.

În fața lui Dan Pavel, Andrei povestește vesel: „Nu puteam să plec din Sezonul All Stars fără să nu muncesc și eu pentru un colan. Am muncit să îl primesc. Îl dedic micuțului meu de acasă, mulțumesc echipei pentru susținere și Bunului Dumnezeu pentru susținere.”.

Survivor România All Stars este una dintre cele mai dure competiții de reality show. Anul acesta, în junglă au fost trimiși cei mai buni concurenți din toate sezoanele.