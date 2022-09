Cine e pensionara care a câștigat 21.000 de lei la „Tu urmezi!“. „Am citit 3-4 biblioteci“

Concurenta în vârstă de 72 de ani a ajuns în runda finală a show-ului de cultură generală, prezentat de Dan Negru de la Kanal D, și a câștigat un premiu consistent.

Într-un joc tensionat, contracronometru, concurenta s-a descurcat exemplar și a câștigat 21.000 de lei. A fost o seară de glorie pentru Farida, o pensionară de 72 de ani, care a reușit, cu multă pricepere și răbdare, să ajungă în runda finală a game show-ului „Tu urmezi!“, după un joc antrenant.

Mare satisfacție pentru concurentă, dar și pentru gazda show-ului, Dan Negru. „Pentru că ați reușit să gândiți altfel ați câștigat. N-a fost ușor. Dacă la 72 de ani Farida a reușit să gândească altfel și a reușit să câștige 21.000 de lei, poți și tu“, a spus Dan Negru.

În runda finală, pornind de la un premiu în bani de 160.000 de lei, suma s-a redus apoi la 21.000 de lei. Farida a greșit răspunsul la una dintre întrebări și a fost nevoită să reia jocul; dar bucuria a fost cu atât mai mare pentru concurentă, în momentul în care s-a strigat „stop joc“ și a reușit să își adjudece premiul uriaș. Farida i-a povestit lui Dan Negru despre studiile ei, călătoriile în lumea întreagă, dar și despre profesia sa.

„Am citit mult, am fost în Mongolia. Am umblat, îmi place să merg în locurile despre care am citit. Citesc foarte mult, am citit 3-4 biblioteci. M-am ocupat cu agricultură, am fost inginer agronom, a fost o meserie frumoasă“, a mărturisit Farida.