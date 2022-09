Dan Negru despre Bia Khalifa: „L-a umilit și înjurat pe Cornel Palade. Agresivitatea nu e o formă de curaj, e o formă de prostie“

Prezentatorul TV a criticat derapajul concurentei la show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“, dar și și „tăcerea“ membrilor Consilului Național al Audiovizualului, care nu au aplicat nicio sancțiune.

Bia Khalifa și Cornel Palade, concurenți în show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“, de la Pro TV, au avut un conflict puternic într-una dintre edițiile trecute ale emisiunii. Cei doi s-au certat foarte rău, discuțiile au degenerat într-un limbaj vulgar și au stârnit reacții și comentarii pe măsură.

Prezentatorul Kanal D Dan Negru a sancționat și el acest moment.

„Bia Kahlifa, o tânără de 23 de ani, promovată ca fiind de succes, deși are 8 clase primare, l-a umilit și înjurat la TV pe actorul Cornel Palade, în vârstă de 70 de ani! Am revăzut momentul zilele astea... Umilința e de partea celalată a libertății! N-am fost ușă de biserică in televiziune și nici televiziunile n-au fost «sfinte» de-a lungul timpului. Toți știm asta și încercăm să ne îndreptăm ca tâlharul de pe cruce, fiecare cum putem.

Lumea civilizată din TV s-a îndreptat și ea, de mult! De asta, în 2022, când bullying-ul, violența, hărțuirea ne sunt dușmani, momentul în care tânăra Bia îl înjură pe vârstnicul Cornel în prime-time nu reprezintă România! Știu, actorul nu trebuia să fie acolo, într-un astfel de show, pentru că atunci când accepți ca cineva să te facă mic, să te aștepți și să te calce in picioare. Dar agresivitatea nu e o formă de curaj. E o formă de prostie. Să le spunem asta copiilor. Așa cum tăcerea e începutul lașității. Să le spunem asta celor din CNA, umiliți, tăcuți, sper că nu vânduți.“, a scris prezentatorul TV într-o postare din rețeaua LinkedIn.

„Popularitatea showul-ui e o înfrângere și nu o victorie pentru că există și victorii care te coboară. Acu' vreo 23 de ani, când aduceam la «Academia Vedetelor», prima dată la TV, șerpi și păianjeni exotici, Valeriu Lazarov ne cerea un show de bucurie, nu de umilință. Stela Popescu, Mădălina Manole, Cristian Țopescu, Piersic, Gică Petrescu și mulți alții au găsit atunci amuzamentul și bucuria. Azi a rămas violența. Si violența are un singur vaccin: educația!“, a încheiat Dan Negru.