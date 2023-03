Au făcut machiajul și coregrafia pentru serialul „Wendsday“, iar acum revin la „Te cunosc de undeva!“

Specialiştii în machiaj şi coregrafie ai celebrului serial Netflix semnează momentele artistice din show-ul de la Antena 1.

Momentele artistice ale celui mai nou sezon „Te cunosc de undeva!“, care va avea premiera sâmbătă, 1 aprilie, de la 20.00, la Antena 1 poartă semnătura specialiştilor în machiaj şi coregrafie ale celebrei producţii „Wednesday“. Gabi Creţan, make-up artistul responsabil cu machiajul prostetic şi cel de efecte speciale pentru transformările concurenţilor show-ului de la Antena 1 şi coregrafa Ioana Macarie revin în emisiune după colaborarea pentru seria „Wednesday“, în regia lui Tim Burton.

„De curând am început filmările pentru un nou sezon «Te cunosc de undeva!», un proiect tare drag, deopotrivă complicat şi frumos. Ne era dor de zarva din cabina noastră de make-up, este locul în care concurenţii iau primul impact vizual cu personajele lor, trăiesc primele emoţii sau primii nervi, după caz (râde).

Totodată, ne bucurăm că acum putem vorbi şi despre proiectul pentru care am lipsit motivat acum două sezoane, «Wednesday», care ne-a adus o nominalizare la premiile Bafta Television 2023, dar şi una la Hollywood Makeup Artist and Hair Stylist Guild Awards 2023, pe lângă bucuria de a lucra cu o asemenea echipă! Abia aşteptăm să împărtăşim cu telespectatorii nebunia sezonului 19“, dezvăluie Gabi Creţan, make up artistul emisiunii.

„Te cunosc de undeva!“: concurenții din noul sezon

Începând din acest sezon, Ioana Macarie, coordonator al departamentului artistic al Teatrului Stela Popescu din Bucureşti semnează coregrafiile tuturor momentelor artistice ale celui de-al 19-lea sezon al transforming show-ului de la Antena 1. „Revenirea pe platoul de filmare «Te cunosc de undeva!» este o mare bucurie, acest show are o energie ca nicio altă producţie. Chiar dacă ne aşteaptă o muncă titanică, ne bucurăm de fiecare moment!“, a declarat Ioana Macarie. Dansator şi coregraf independent, Ioana Macarie a semnat de-a lungul timpului numeroase proiecte de succes, între care şi serialul Netflix.

Ajuns la al 19-lea sezon, transforming show-ul „Te cunosc de undeva!“ vine cu o abordare cu nouă. Opt cupluri de artişti au spus „Da“, însă pentru început, telespectatorii vor cunoaşte doar câte un concurent din fiecare echipă. Aceștia sunt: Damian Drăghici şi Vocea care îţi cântă dorul, ADDA şi Un artist niciodată trist, Codruţa Filip şi Inima petrecerii, Nicole Cherry şi Poetul rap, Amna şi Milionara din Tenerife, CRBL şi Vocea din online, Anca Ţurcaşiu şi Rebelul cu inimă rock dar și Wrs şi Emilian, câştigătorii sezonului 10.