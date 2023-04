Alin Chirilă, eliminat de la „Survivor România“. „Sunt unic și așa voi rămâne. Persoana cea mai importantă sunt eu“ VIDEO

După numeroasele controverse și conflicte în care a fost implicat în ultimele săptămâni, concurentul a primit votul de blam al publicului și a părăsit competiția.

După Consiliul de nominalizare, unde Carmen Grebenișan și Alin Chirilă au fost propuși pentru eliminare, cei 10 concurenți rămași în cursă au comentat în tabără nominalizările. Au fost discuții lungi, întrebări, justificări, s-a vorbit despre strategii, iar cea mai afectată a fost Carmen Grebenișan, nominalizarea ei făcând parte din strategia foștilor Războinici de a-l elimina pe Alin Chirilă, la votul publicului.

„N-am simțit răutate din partea lor, nu voiau să mă scoată pe mine, ci pe Alin. Dar nu știu dacă se întâmplă treaba asta și pot să ies eu oricând... “, a spus ea.

Conflictul dintre Alin Chirilă și Andreea Moromete – odată buni prieteni – a continuat în tabără, cu noi jigniri din partea luptătorului MMA. „Trebuia să iasă și păpușa Chucky de sub pat, să se evidențieze și ea. Termină, odată, că nu-ți mai suport vocea. N-am ce să discut cu tine“, i-a spus Alin Chirilă.

Cei 10 concurenți din tribul Taino au avut și un joc de comunicare, iar ca recompensă câștigătorii au purtat o conversație pe WhatsApp cu prietenii.

Consiliul de eliminare care a urmat a început cu scuze din partea lui Robert Moscalu pentru Alin Chirilă și Andrei Krișan, pe care i-a numit „orfani“ în tabără. „Mai am glume nesărate, asta a fost una dintre ele. Nu a fost demn de această competiție vocabularul meu (...) A fost o ieșire neadecvată. A fost o glumă și s-a interpretat“, a spus Robert Moscalu.

Rezultatul votului publicului a fost așteptat cu mari emoții de cei doi nominalizați, iar în urma voturilor telespectatorilor Alin Chirilă a părăsit competiția.

„Am simțit-o. Am visat toată această schemă și așa s-a și întâmplat. Cele trei luni au fost intense și reale. Sunt împăcat cu gândul, cu toate că aș fi vrut să merg în continuare, dar nu cu orice risc. Vreau doar să le spun colegilor care au rămas că viața lor continuă și după «Survivor». Eu am făcut tot ceea ce am simțit. Persoana cea mai importantă sunt eu. Sunt unic și așa voi rămâne“, a spus Alin Chirilă.