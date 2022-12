Revelioane memorabile cu Amza Pellea, în rolul lui Nea Mărin. Cum și-l amintesc românii VIDEO

Doar câteva zile ne mai despart de Anul Nou, iar nostalgicii Revelioanelor de altădată și-l amintesc cu bucurie pe inegalabilul Amza Pellea, în rolul lui Nea Mărin. 1982-1983 a fost Ultimul Revelion al actorului.

Interpretul lui Nea Marin, celebrul personaj de sorginte populară care i-a pus în valoare, într-o manieră memorabilă, calitățile care l-au consacrat în comedie, a rămas viu în memoria celor care râdeau cu poftă la Revelioanele dinainte de 1983, anul în care marele actor s-a stins la doar 52 de ani.

Mulți dintre cei care l-au îndrăgit își amintesc cu drag de Nea Mărin în teleferic, la Revelionul 1978.

Programul de Revelion din 1973 este și el un reper în amintirea românilor care aveau acces la televizor.

Și sceneta Nea Mărin, Sucă şi sarmalele „flombate” de la Revelionul 1979 e memorabilă.

Amza Pellea s-a născut la Băileşti într-o familie cu cinci copii. Tatăl său s-a numit tot Amza Pellea şi a fost directorul cooperativei „Munca Noastră” din Băileşti.

Roluri de teatru în care a jucat Amza Pellea

În anul 1933 a absolvit cursurile Colegiului Naţional Carol I din Craiova. Reprezentant al Promoţiei de aur a teatrului românesc, Amza Pellea a jucat la Teatrul Naţional din Craiova, Teatrul Mic, Teatrul Nottara, Teatrul de Comedie şi Teatrul Naţional din Bucureşti, unde s-a impus ca unul dintre actorii cei mai dotaţi ai scenei româneşti. A fost profesor la IATC.

În perioada stagiaturii de trei ani (1957-1959) pe scena craioveană, a realizat nu mai puţin de 14 roluri, iar pe scena Teatrului de Comedie a creat o serie lungă de personaje, de la Brettschneider (Svejk în al doilea război mondial de Brecht - 1962), până Hickok (Buffalo Bill şi indienii, de A. Kopit - 1973) și „inginerul” din Nic Nic.

La Teatrul Naţional din Bucureşti a dat viaţă lui Petre Dinoiu (Comoara din deal, de Corneliu Marcu - 1977) şi lui Vlad Ţepeş (A treia ţeapă, de Marin Sorescu - 1979).

Ultimul rol de acest fel îl readuce pe scena Teatrului de Comedie, unde interpretează - în regia lui Gheorghe Harag - personajul bătrânului moşier Muromski în Procesul de Suhovo-Kobilin - 1983.

Dintre filmele în care a jucat, cel care i-a adus cea mai mare popularitate a fost ''Nea Mărin miliardar'', regizat de Sergiu Nicolaescu, avându-l în centru pe același celebrul personaj cu care făcea senzație la Revelioane.

„Cred că şi eu am devenit cunoscut ca actor datorită filmului. În <<Setea>> am avut un rolişor mic. Se pare că am fost remarcat de specialişti în <<Tudor>>, unde jucam pe unul din căpitani. Am mai apărut în diverse filme de la <<Neamul Şoimăreştilor>>la <<Haiducii>>; au urmat <<Dacii>>, film în care mi s-au relevat probleme mai complexe. Abordam un personaj despre care spectatorii aveau o imagine preconcepută. Aceeaşi problemă, amplificată, m-a îngrozit atunci când s-a apropiat turnarea filmului <<Mihai Viteazul>>'', spunea Amza Pellea în interviu.

Amza Pellea a murit pe 12 decembrie 1983, la 52 de ani. Fiica sa, actriţa Oana Pellea avea atunci 22 de ani. Cauza morţii pare să fi fost evoluţia rapidă a unui cancer pulmonar cu care actorul se lupta la vremea respectivă. Cu toate acestea, cauza morţii lui a creat multă controversă în epocă, una dintre teorii fiind aceea că decesul lui ar fi fost premeditat de Securitate, iar evoluţia cancerului s-ar fi datorat unor iradieri

„Ce vremuri frumoase și ce fericiți eram!!” Cum și-l amintesc românii

Românii își aduc aminte cu drag de legendarul actor.

„Unic! Cel mai mare actor al tuturor timpurilor! A putut fi atât Mihai Viteazu, cat si Nea Mărin cu același succes! Păcat că la ora actuala nu s-a mai ridicat nimeni nici macar la nivelul gleznei lui!”, este unul dintre mesajele care însoțesc an de an postările de pe YouTube cu celebrul actor.

„Genial, măreț, unic, românesc. Oana, ai avut un tată pentru eternitate. Respect.”, i-a transmis Marian M. fiicei actorului.

„Ce vremuri frumoase și ce fericiți eram!! Dacă ai ști Nea Mărine cât de dor ne este de domnia ta!!”

„Nea Mărine cu tine îmi încep ziua cu buna dispoziție. Nea Mărine România te regretă maestre”, spune Alina Radu.

„Doamne ce actor minunat!”, a adăugat Carmen Năstase.

„Am crescut cu glumele lui Amza, ascultate pe pick-up, multumesc Amza Pellea!!”, este un alt mesaj nostalgic.

