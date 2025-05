Rapperul Chris Brown, arestat după ce l-a atacat cu o sticlă pe un producător muzical

Rapperul Chris Brown a fost arestat la un hotel de cinci stele din Marea Britanie joi dimineață, după ce ar fi atacat un producător muzical cu o sticlă într-un club de noapte în urmă cu doi ani.

Detectivii Poliției Metropolitane l-au reținut pe muzicianul american în vârstă de 36 de ani la hotelul The Lowry din Manchester la ora 2 dimineața, fiind suspectat de vătămare corporală gravă, potrivit Dailly Mail.

Brown a fost dus la o secție de poliție pentru interogatoriu la doar câteva ore după ce a sosit pe aeroportul din Manchester cu un avion privat, a relatat The Sun.

Acuzațiile se referă la un incident din februarie 2023, când Brown ar fi rănit producătorul muzical Abe Diaw la clubul de noapte Tape din Mayfair, Londra.

„Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost arestat la un hotel din Manchester la scurt timp după ora 2 dimineața joi, 15 mai, sub suspiciunea de vătămare corporală gravă.A fost luat în custodie, unde rămâne. Arestarea se referă la un incident petrecut la un local din Hanover Square pe 19 februarie 2023. Ancheta este condusă de detectivi din cadrul Unității de comandă de bază din zona central-vestică”, potrivit autorităților.

Diaw a susținut anterior că Brown l-a agresat într-un atac neprovocat, când rapperul și anturajul său se aflau la un club de noapte numit „Dirty Martini”.

Producătorul a susținut că Brown l-a lovit în cap cu o sticlă de două sau trei ori și apoi l-a lovit cu pumnii și picioarele în timp ce zăcea pe podea.

La momentul respectiv, Brown se afla în Marea Britanie în timpul unui turneu mondial.

Rapperul urmează să aibă luna viitoare încă zece concerte în Marea Britanie și Irlanda în cadrul turneului său Breezy Bowl XX.

Aceste concerte încep la Co-op Live din Manchester pe 15 iunie și se încheie la același loc pe 3 iulie.

Brown a devenit celebru la o vârstă fragedă datorită vocii sale de R&B și mai târziu de rap, fiind cunoscut și pentru relația pe care a avut-o cu Rihanna, o altă vedetă a muzicii.

El și-a lansat albumul de debut Chris Brown în 2005 și de atunci a lansat alte zece albume de studio și 64 de single-uri.

Unele dintre cele mai mari hituri ale sale au inclus Run It!, Yo (Excuse Me Miss) și No Air, o colaborare cu Jordin Sparks.