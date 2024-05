Manelistul Dani Mocanu, în vizorul de ANAF după ce ar fi câștigat 600.000 de dolari pe TikTok: „Au luat balaurul și merg și la puișori”

Manelistul Dani Mocanu susține că a făcut o mică avere din live-urile de pe TikTok, în timp ce era arestat la domiciliu. Acesta a reuşit să facă 600.000 de dolari, însă a fost luat în vizor de ANAF. „Să vă puneți la adăpost, că m-a luat pe mine”, a transmis manelistul.

„În momentul în care am intrat, în vreo 5 minute am făcut 3.000 de dolari, ceea ce mi s-a părut foarte mult. Am spus că trebuie să stau și eu acolo. Acum nu mai am nimic de ascuns, pentru că m-a luat ANAF-ul. M-a luat, oameni buni. Să vă puneți la adăpost, că m-a luat pe mine. Au spus că au luat balaurul și după merg și la puișori. Așa mi-a spus doamna de la ANAF, că a venit la cel mai mare. S-au făcut bani. Pe perioada în care am făcut live-uri, eu am făcut vreo 600.000 de dolari”, a transmis Dani Mocanu, în cadrul unui podcast, citat de Antena 3 CNN.

Manelistul Dani Mocanu, trimis în judecată pentru tentativă de omor

Cântărețul de manele a ajuns în arest la domiciliu în luna august a anului 2022, după ce a bătut cu bestialitate un bărbat într-o benzinărie.

Potrivit anchetatorilor, Dani Mocanu, fratele său și alți doi complici au bătut cu ranga și cu pumnii doi bărbați la o benzinărie OMV de la ieșirea din Pitești. Una dintre victime a avut nevoie de peste două luni de îngrijiri medicale, în timp ce cealaltă victimă a necesitat șase zile de îngrijiri medicale.

Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate vedea cum Dani Mocanu îl ține pe un bărbat, în timp ce fratele său îl lovește cu o bară metalică. Victima a suferit o fractură de craniu și a fost internată la Spitalul Județean Argeș.