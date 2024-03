Peste 10.000 de fani s-au bucurat alături de artiștii preferați în prima zi de Massif

Peste 10.000 de fani au ajuns în Poiana Brașov și s-au bucurat din plin de atmosfera de festival la cea de-a doua ediție Massif. Scenele amplasate la baza pârtiei Bradu și la apres-ski-urile partenere au oferit un mix perfect de genuri muzicale în prima zi de festival.

La un festival unul dintre cele mai importante lucruri e gașca de prieteni, iar fanii sunt pregătiți să danseze în ploaie sau pe ninsoare alaturi de artistii preferati. Această experiență a fost trăită la Mainstage alături de Mahmut Orhan, unul dintre cei mai așteptați headlineri din prima zi a festivalului Massif.

Mahmut Orhan a găsit combinația ideală, deep house cu influențe orientale, care i-a purtat pe fani într-o călătorie fascinantă. Energia incredibilă a DJ-ului din Turcia a fost suficientă pentru ca miile de fani ajunși la Mainstage să-i rămână alături și să danseze pe o ninsoare ca-n plină iarnă.

În live set-ul de la Massif, Mahmut Orhan a inclus piesele cu care a reușit să intre în clasamentele internaționale, dar și noile single-uri “Kettles Up” sau “Nighter”, producții incluse în primul album de studio, “Pangea”, pe care-l va lansa săptămâna viitoare, pe 22 martie. Toată lumea s-a entuziasmat când Mahmut Orhan a inclus în set-ul său versiunea remix a piesei "Just Get Your...and Go" de la Roger Sanchez, care a avut un succes uriaș pe TikTok.

Atmosfera de la mainstage a trecut la nivelul următor odată cu DJ set-ul lui GORDO, un maestru în house și techno. Producătorul va lansa în vara acestui an un nou album, iar în set-ul de la festivalul Massif a inclus câteva dintre producțiile din viitorul material de studio: “With You” o colaborare cu Adriatique sau “Kill For

This Shit”. GORDO a activat miile de oameni din fața scenei principale, care au dansat alături de el pe toată durata set-ului.

Duo-ul DJ Dark & Mentol și Sezer Uysal au completat lista DJ-ilor de la scena principală Massif, în prima zi de festival.

SCENA G.O.A.T. (GREATEST OF ALL TIME) ESTE SCENA DEDICATĂ AMATORILOR DE RAPP, HIP-HOP, DUBSTEP, DRUM’N’BASS SAU EXPERIMENTAL

“Vreau să vă spun, cu mâna pe inimă, că am emoții de fiecare dată, înainte de a urca pe scenă. Haideți, cântați cu mine să-mi mai treacă emoțiile!”

Puya a generat euforie maximă în rândul fanilor Massif, a avut un show live extraodinar, ca de fiecare dată, iar cortul G.O.A.T a fost plin la refuz. Toata lumea care a ales disctracția de la scena G.O.A.T, a cântat fiecare vers al fiecărei piese din show-ul live al unuia dintre cei mai apreciați artiști din România. Cu muzica lui, Puya a reușit să aducă la festivalul Massif public din generații diferite, dar cu aceeași pasiune pentru muzică.

Atmosfera extraordinară de la scena G.O.A.T a fost întreținută și de show-ul live al unuia dintre cele mai apreciate proiecte de muzică electronică experimentală din România, Șuie Paparude.

Show-ul HVNDS a fost total, membrii trupei au activat atmosfera la scena G.O.A.T și au inclus în live-ul lor o piesă în premieră, pregătită special pentru fanii Massif.

În prima zi a festivalului Massif, la scena G.O.A.T distracția a fost asigurată până dimineață de Wilkinson, DWLS, Viiiain, Aurik & Pelin.

Petreceri marca Massif au avut loc și la apres-ski-urile partenere.

Arias, Mahony, Shimza, Grigore, se numără printre artiștii care vor urca pe scena principală în cea de-a doua zi de doua zi a festivalului Massif, iar Netsky,

Grasu XXL, CTC, The HollyGood Gang, Andi Moisescu, CucuGram b2b Deny și 4AWL vor anima atmosfera la scena G.O.A.T.

Festivalul Massif își deschide porțile la ora 17:00, iar petrecerea se va încheie la ora 03.00.