O piesă de pe coloana sonoră a serialului „Stranger Things“, cel mai bine vândut single din Marea Britanie, în această vară

Anunţul a fost făcut luni de reprezentanţii Official Charts Company, instituţia care alcătuieşte topurile muzicale din această ţară, informează DPA.

Lansat iniţial în 1985, ca single principal al albumului „Hounds Of Love", acest cântec new-wave a beneficiat de o creştere de popularitate la nivel global după ce a fost inclus pe coloana sonoră a celui de-al patrulea sezon al serialului „Stranger Things".

„Running Up That Hill" s-a vândut în 762.000 de unităţi în vara acestui an, din prima săptămână a lunii iunie şi până în ultima săptămână a lunii august, au precizat reprezentanţii Official Charts Company. A fost, de asemenea, piesa care a generat cele mai multe difuzări în streaming în vara acestui an - 86,6 milioane de difuzări - şi cele mai multe descărcări digitale - peste 42.000.

Recorduri pentru „Running Up That Hill"

În iunie 2022, cântăreaţa şi textiera engleză Kate Bush a doborât trei recorduri din topurile muzicale, inclusiv recordul pentru cea mai lungă perioadă între lansarea unui single şi momentul în care acesta ajunge pe primul loc în topul britanic, după ce "Running Up That Hill", o piesă din 1985, a ajuns în cele din urmă pe prima poziţie din UK Singles Chart la 37 ani după ce a fost lansată.

De asemenea, Kate Bush a stabilit un nou record pentru cea mai lungă pauză între două piese ajunse în fruntea topului britanic, întrucât singurul ei cântec care reuşise această performanţă, în urmă cu 44 de ani, era single-ul ei de debut, "Wuthering Heights", lansat în 1978.

Cel de-al treilea record a fost stabilit atunci când "Running Up That Hill" a ajutat-o pe Kate Bush să devină cea mai vârstnică artistă care a avut o piesă pe prima poziţie din UK Singles Chart, în iunie 2022, când celebra cântăreaţă avea vârsta de 63 de ani. Datorită succesului global al acestei piese, Kate Bush a depăşit alte staruri ale industriei muzicale, precum Harry Styles, George Ezra şi Beyonce, în clasamentul celor mai bine vândute single-uri din Marea Britanie în vara acestui an (Official Songs of the Summer 2022).

Harry Styles s-a clasat al doilea cu piesa "As It Was", care deţine recordul pentru cea mai lungă perioadă petrecută până acum de un single în fruntea topului britanic în anul 2022. Harry Styles, membru al fostului grup One Direction, ocupă şi locul al 10-lea în Official Songs of the Summer 2022 cu piesa "Late Night Talking".Single-ul "Afraid To Feel", lansat de LF System, completează podiumul pe poziţia a treia.

Locul al patrulea este ocupat de cântăreţul George Ezra cu cântecul "Green Green Grass", iar pe poziţia a cincea s-a clasat single-ul "Go" al cântăreţei londoneze Cat Burns.Pe următoarele locuri se află Lizzo ("About Damn Time"), David Guetta ft. Becky Hill ft. Ella Henderson ("Crazy What Love Can Do"), Beyonce ("Break My Soul") şi Burna Boy ("Last Last").