Momente legendare de-a lungul anilor la UNTOLD: De la show-ul memorabil al lui Avicii, la marile premiere de pe Mainstage

Se poate vorbi despre "primii 9 ani", dar e mai mult de atât; sunt 9 ani în care România a descoperit un sentiment imposibil de replicat – atmosfera de festival. Festivalul UNTOLD este acest univers în care am învățat să trăim momentul prezent, trăim pentru "acum" și pentru toate acele sentimente pe care muzica ni le oferă. Pentru că muzica poate schimba lumea – și o face schimbând oamenii.

Creatorii UNTOLD au început o nouă călătorie spre cea mai mare ediție de până acum, UNTOLD X, ediția aniversară care se anunță a fi legendară. Pe data de 10 octombrie 2024, organizatorii UNTOLD, festival care ocupă locul 3 la nivel internațional, vor anunța oficial data pentru ediția aniversară din 2025.

În aceeași zi, vor fi puse în vânzare abonamentele pentru UNTOLD X, iar acestea vor putea fi achiziționate doar de către fanii care se înregistrează pe untold.com.

Cele nouă capitole incredibile de până acum au transformat UNTOLD într-o legendă globală, încă din 2015. De-a lungul acestor 9 ediții, UNTOLD nu doar că a redefinit atmosfera de festival, dar a devenit locul unde artiști și DJ de top au fost aduși în premieră absolută în România. Fiecare an a marcat o nouă premieră, o nouă ocazie de a scrie istorie pe scena muzicii internaționale. De la cei mai mari artiști din industrie, până la cei mai cunoscuți și apreciați DJ-i, fiecare a creat momente memorabile la cel mai mare show vizual din România, UNTOLD.

De la cei mai mici fani până la adulți, toată lumea experimentează sentimentul pur de fericire la UNTOLD: milioane de zâmbete sincere, alte milioane de îmbrățișări și săruturi, mii de noi prietenii, oameni care și-au găsit perechea și cupluri care s-au format sub magia acestui festival. Ei sunt cei care completează povestea UNTOLD.

La rândul lor, artiștii – incredibili la fiecare live performance – sunt uluiți și entuziasmați de energia publicului de aici. Fiecare show a fost mai mult decât o simplă reprezentație: a fost o conexiune totală.

Așa a început magia UNTOLD, cu 240.000 de festivalieri la prima ediție și un line-up care a adus pentru prima dată în România nume mari din A-List-ul DJ-ilor internaționali: Avicii, Dimitri Vegas & Like Mike, Armin Van Buuren și David Guetta.

Se întâmplă foarte rar ca un artist să exceleze în toate aspectele carierei sale, dar pentru Avicii, acest lucru a devenit realitate. A reușit să înregistreze un succes uriaș atât ca producător, cât și ca recording artist și fenomen live, cu peste 813 concerte la activ. Nu a fost doar un DJ, ci un adevărat mastermind al aparițiilor live.

Pentru România, live-ul de la prima ediție UNTOLD, în 2015, a fost cu adevărat unic. Peste 70.000 de oameni au trăit împreună magia creată de Avicii pe scena principală, într-un moment care a devenit legendar.

300.000 de fani au experimentat magia UNTOLD la cea de-a doua ediție din 2016. Cinci headlineri din zona EDM: Hardwell, Armin van Buuren, Tiesto, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike. Pentru DJ-ul numărul 1 al lumii în acel an, Martin Garrix, acesta a fost primul eveniment din România, dar nu și ultimul. După 9 ediții, Garrix este unul dintre cei mai așteptați headlineri de festival, iar olandezul se declară extrem de fericit pentru că e parte a poveștii UNTOLD.

În 2017, UNTOLD a reușit un adevărat boom mondial – 340.000 de oameni au transpirat la propriu și au dansat până la epuizare în cel mai cald sezon de vară.

A fost anul în care UNTOLD a intrat, în mod oficial, în categoria celor mai mari festivaluri din lume, devenind un must-go pentru fiecare amator de experiențe unice. Cu un line-up completat de peste 180 de artiști, ediția din 2017 a adus pe scenă nume noi în premieră pentru România – Marshmello, Alan Walker, Ellie Goulding, Tinie Tempah, alături de Armin van Buuren, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Hardwell, Steve Aoki, Hurts, Solomun, Sven Väth, Lost Frequencies și mulți alții.

Armin van Buuren a venit cu unul dintre cele mai puternice mesaje, direct de pe scena principală: „You see me, you hear me, but Romania, I feel you!”

2018 a marcat o nouă etapă în dezvoltarea conceptului UNTOLD, cu peste 355.000 de abonamente vândute și câteva apariții în premieră pentru România: duo-ul american The Chainsmokers, norvegianul Kygo și legendara trupă The Black Eyed Peas. Zona underground a adus pe scenă nume iconice precum The Prodigy, Pendulum, Nina Kraviz, Paul Kalkbrenner și Borgore, transformând festivalul într-un hub al genurilor muzicale, de la mainstream la underground.

Un alt moment plin de emoție a fost oferit de Armin van Buuren, care a stabilit un record la UNTOLD 2018, mixând peste 7 ore pe scena principală.

Membrii The Black Eyed Peas au oferit un show live memorabil și un mesaj impresionant – „This festival, the UNTOLD Festival, is one of the best festivals on planet Earth!”

2019 - CODEX OF MAGIC a marcat cea de-a cincea ediție a festivalului UNTOLD. A fost o ediție aniversară, așteptată cu multă emoție și curiozitate, atât de cei care au pășit pentru prima dată în acest tărâm fantastic, cât și de cei care au venit în Cluj-Napoca pentru al 5-lea an consecutiv. Zâmbetele, culoarea, energia pozitivă, reîntâlnirile cu vechii prieteni și momentele în care s-au legat noi prietenii au definit această ediție specială.

Armin van Buuren a pregătit un show unic, o premieră world-exclusive. Cel mai frumos moment a fost prezența Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, care a urcat pe scenă alături de Armin pentru interpretarea imnului național al României.

Cea de-a 6-a ediție a festivalului UNTOLD a depășit așteptările tuturor celor prezenți. Bucuria revederii festivalului după doi ani și energia fanilor au fost nemărginite. Alături de prieteni, încărcați cu optimism și încredere, participanții au savurat fiecare moment al festivalului. Fie că au fost la prima lor experiență UNTOLD, fie că au revenit și au descoperit lucruri noi, toți au trecut printr-o încărcătură emoțională unică.

„O să trăiesc fiecare secundă și fiecare minut petrecut cu voi aici. Sunteți incredibili și sunt extrem de fericit!” – David Guetta

Francezul și-a uimit fanii, veniți din peste 100 de țări, cu un show incredibil, plin de emoție, pe parcursul căruia și-a exprimat recunoștința pentru momentul trăit pe mainstage-ul festivalului UNTOLD, acesta fiind singurul mare festival din Europa în acel an.

Versiunea remix pentru single-ul “Titanium” s-au auzit în setul lui David Guetta la cea de-a șasea ediție a festivalului UNTOLD, unul dintre puținele evenimente mari care au avut loc în 2021 la nivel global și singurul din Europa.

Universul magic UNTOLD și-a deschis în 2022 porțile pentru un nou capitol – al șaptelea din această poveste de festival, iar Cluj-Arena a fost locul unde au avut loc câteva dintre premierele pregătite de creatorii UNTOLD.

Printre surprizele extraordinare oferite fanilor s-au numărat Diplo, Jillionaire și Walshy Fire, parte din proiectul Major Lazer. Incluși de Billboard în clasamentul celor mai buni artiști din spectrul muzicii dance, americanii au dus noțiunea de show live la un alt nivel.

Jillionaire a avut o interacțiune constantă cu fanii pe tot parcursul show-ului, iar cei trei membri Major Lazer au împărțit apă în public, pregătind astfel un moment care a depășit toate așteptările: cea mai tare bătaie cu apă din mainstage-ul unui festival. Publicul a cântat la unison hitul „Lean On” și a cerut mai mult de la Major Lazer!

Diplo, Jillionaire și Walshy Fire au răspuns cu entuziasm, iar show-ul lor s-a încheiat cu un moment impresionant – cei trei artiști au coborât în mijlocul fanilor, dansând împreună cu aceștia și fluturând steagul României. Este o altă amintire frumoasă adăugată la cel de-al șaptelea capitol UNTOLD.

Muzica poate face ceea ce cuvintele nu pot. A 8-a ediție a UNTOLD a fost memorabilă pentru cei peste 420.000 de fani, care au fost invitați să exploreze Universul UNTOLD și să combine realul cu imaginarul. Show-ul live al trupei Imagine Dragons, momentul cel mai așteptat al ediției din 2023, a fost dintr-o altă dimensiune. A fost o călătorie într-o lume unde singurul lucru care a contat a fost conexiunea dintre oameni, muzica și emoția.

În acea lume creată pe scena principală, toate barierele au dispărut. Membrii trupei Imagine Dragons au dat totul pe scenă, iar vocea impresionantă a lui Dan Reynolds a adus emoție și autenticitate fiecărei piese interpretate. „Radioactive”, „Demons”, „Enemy”, „Thunder”, „Bad Liar”, „Believer”, „Whatever It Takes”, „Bones”, „Natural”, „Follow You” sau „Walking The Wire” – fiecare piesă a adus oamenii împreună, copii, adolescenți, adulți, toată lumea a cântat.

Zeci de mii de voci s-au alăturat trupei, iar momentul a fost cu adevărat magic. A fost emoție în public, dar și pe scenă. Dan Reynolds, solistul trupei Imagine Dragons, a fost copleșit de energia fanilor UNTOLD și s-a înclinat în fața lor:

„Vă iubim! Vă mulțumim pentru acest moment și pentru faptul că suntem împreună. Singurul lucru care contează este dragostea, și voi ne-ați oferit-o!”

Dan Reynolds, Daniel Platzman, Wayne Sermon și Ben McKee, membrii trupei Imagine Dragons, au fost incredibili, iar la finalul show-ului s-au înclinat cu respect în fața zecilor de mii de fani ai festivalului.

Peste 427.000 de participanți au trăit magia UNTOLD în cele patru zile de festival la cea de-a 9-a ediție de festival.

Sam Smith a ajuns pentru prima dată în România, pe Cluj-Arena, festivalul UNTOLD fiind inclus în turneul mondial „Gloria – The Blackout Tour”. Zeci de mii de fani au celebrat alături de artistul britanic dragostea pentru muzică, libertatea, toleranța și prietenia. Cu vocea sa impresionantă, Sam Smith a creat o conexiune incredibilă cu cei prezenți la scena principală, oferind un live care va rămâne în istoria festivalului UNTOLD. Muzica are acest dar de a aduce oamenii împreună, nu cunoaște bariere, iar acest lucru a fost simțit atât de fani, cât și de Sam Smith. Zeci de mii de voci au cântat împreună cele mai cunoscute piese ale artistului, recompensat cu un Oscar, un Golden Globe și cinci premii Grammy.

Stay With Me, I’m Not The Only One, Dancing With A Stranger, Latch și piesele incluse în cel mai nou album de studio, Gloria, au reușit să unească oameni și inimi.

